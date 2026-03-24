Lanzarote y Fuerteventura recuperan el pulso tras una madrugada de inundaciones

Lanzarote y Fuerteventura recuperaron poco a poco la normalidad este martes tras los efectos que dejó a su paso la borrasca 'Therese' la noche del lunes con viviendas inundadas y cortes de luz, principalmente en la isla conejera. Según datos de Aemet, en Lanzarote se acumularon ocho litros por metro cuadrado en una hora en la estación de Playa Blanca, en Yaiza.

El Servicio de Vigilancia de Cauces registró la noche del lunes 105,6 milímetros de lluvia entre las 16.00 y las 22:00 horas en la zona del Faro de Pechiguera y Montaña Roja; mientras que en el espacio de Berrugo y Muelle de Playa Blanca fue de 13,4 milímetros.

Las zonas más afectadas fueron las del residencial La Carabela, en Montaña Roja, y el Residencial Faro Pechiguera, donde se repitieron escenas de viviendas anegadas. Las más afectadas llegaron a concentrar hasta 30 centímetros de agua.

Este martes se volvieron a vivir algunas inundaciones en garajes de Playa Blanca y los vecinos sufrieron cortes de luz puntulaes. Durante la jornada hubo chubascos ocasionales y viento moderado del sudeste, que fue amainando por la tarde.

Evaluación de daños

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, destacó este martes que "se evalúan y cuantifican los daños para recurrir al Consorcio de Compensación de Seguros con la finalidad de ayudar a las personas y familias afectadas".

Aceras rotas, destrozos en muros de piedras, calles anegadas y corrientes de agua fueron algunas de las consecuencias en las que tuvieron que intervenir los agentes de la Policía Local, bomberos de Emergencias y voluntarios de Protección Civil, apoyadas por las unidades de Arrecife, San Bartolomé y Teguise.

La isla se encontraba ya en prealerta por lluvias y en aviso amarillo ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta quince litros por metro cuadrado en una hora. Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias desenterraron la noche del lunes un vehículo que se había quedado atrapado en la arena de la playa de Los Pocillos, en Puerto del Carmen, zona a la que accedieron a pesar de que el acceso estaba prohibido. A partir de las 21:07 horas la situación meteorológica empezó a cambiar y la borrasca se dirigió a Gran Canaria.

Fuerteventura en prealerta

En la isla majorera el comportamiento de la borrasca este martes fue "irregular", según informó el Consorcio de Emergencias. 'Therese' generó lluvias desorganizadas, con núcleos convectivos dispersos, que fueron localmente intensos, aunque sin la persistencia ni la acumulación prevista en el resto de islas.

Aunque la isla no se encontraba en situación de emergencia, los episodios de lluvia puntuales obligaron a mantener la vigilancia, especialmente en áreas sensibles a escorrentías o acumulación de agua. En cambio, el pasado lunes las lluvias cayeron con fuerza en la isla majorera.

El frente había entrado por el sur, extendiéndose hacia otras zonas de la isla, donde se produjeron lluvias de intensidad variable. La previsión de Aemet hasta este miércoles es de tormentas ocasionales, con una disminución progresiva de la intensidad del viento y mejora en el estado de la mar.