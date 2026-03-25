El Ejecutivo canario frena un nuevo parque eólico en Costa Calma

La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha acordado desestimar la solicitud para la instalación del parque eólico denominado Costa Clama I, en el interior del Parque Natural de Jandía, en el municipio de Pájara. Tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Ayuntamiento de Pájara habían mostrado su rechazo al proyecto al ubicarse en el Espacio Natural Protegido del Parque Natural de Jandía y ser contrario al planeamiento municipal.

El citado proyecto eólico era promovido por la empresa Golf Jandía, SL, que preveía la instalación de cuatro aerogeneradores de 4.500 kW cada uno y con un total de potencia en la infraestructura energética de 18 MW, así como un presupuesto de 23.904.097,10 euros. La iniciativa contemplaba varias líneas subterráneas de 2.541 metros desde los aerogeneradores, así como otra línea de evacuación de 8.677 metros, teniendo el punto de conexión en la Subestación Eléctrica Matas Blancas 132 KW.

En junio de 2023, el Consejo de Gobierno insular acordó trasladar la oposición del Cabildo a la tramitación de esta autorización a la Dirección General de Energía, pidiendo que se respetaran las competencias insular en material de ordenación y gestión de los espacios naturales.

Durante el trámite de consulta e información pública, el servicio insular de Ordenación del Territorio informó negativamente sobre dicha autorización, al localizarse dentro del Parque Natural de Jandía e incluir, asimismo, la apertura de caminos de acceso que están prohibidos en el planeamiento.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Pájara también se pronunció en contra sobre la autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental y declaración de utilidad pública del parque eólico,debido a ser contrario con el planeamiento municipal vigente. A juicio de la presidenta insular, Lola García, «este es un paso importante para poder archivar, de una vez por todas, un proyecto que contraviene el modelo de isla insular y que pretende autorizarse por vías extraordinarias que no tienen en cuenta las particularidades de nuestra isla».