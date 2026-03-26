Puerto del Rosario
La nueva oficina del Semac aplicará la teleconciliación
Con la apertura de las dependencias en la capital, la atención será permanente y sin depender de traslados desde otras islas
M. R. P.
Las obras de la nueva oficina del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) ya arrancaron y será pronto una realidad en Fuerteventura, cuya obra supone una inversión de 80.000 euros. La sede de conciliación laboral estará ubicada en la calle Antonio Jorge, en Puerto del Rosario, dando respuesta a una reivindicación histórica de la Isla. La atención será permanente los cinco días laborables, sin depender de desplazamientos desde otras islas.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, visitó las obras de acondicionamiento junto con la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, y el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez. De León destacó, por su parte, que «este traslado permitirá mejorar las actuales oficinas del Semac, donde se realizan arbitrajes, conciliaciones y mediaciones entre empresas y trabajadores». Además, dijo que la nueva oficina supondrá un salto cualitativo en la prestación del servicio. «Vamos a disponer de unas instalaciones modernas, accesibles, con más de 300 metros cuadrados, que permitirán ofrecer una atención adecuada y de calidad».
La consejera subrayó también la estabilidad del servicio que se prestará en la isla cuando se inaugure este recurso. «Contaremos con personal administrativo permanente y apertura durante los cinco días laborables de la semana, pasando de un modelo de atención puntual, con desplazamientos desde otras islas, a un servicio continuo durante todo el año».
Las instalaciones contarán con aulas de formación y despachos para conciliadores, trabajadores y empresas, y, según explicó la consejera, «también estarán preparadas para incorporar una herramienta que será fundamental en el futuro para agilizar los procedimientos, la teleconciliación».
Por su parte, José Ramón Rodríguez, valoró la labor que se desarrolla en el Semac de la comunidad autónoma, explicando que «estas obras dan respuesta a una histórica demanda de los colegios profesionales de graduados sociales y abogados, que solicitaban mejoras en unas instalaciones que eran pequeñas e incómodas».
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