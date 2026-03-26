La nueva oficina del Semac aplicará la teleconciliación

Las obras de la nueva oficina del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) ya arrancaron y será pronto una realidad en Fuerteventura, cuya obra supone una inversión de 80.000 euros. La sede de conciliación laboral estará ubicada en la calle Antonio Jorge, en Puerto del Rosario, dando respuesta a una reivindicación histórica de la Isla. La atención será permanente los cinco días laborables, sin depender de desplazamientos desde otras islas.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, visitó las obras de acondicionamiento junto con la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, y el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez. De León destacó, por su parte, que «este traslado permitirá mejorar las actuales oficinas del Semac, donde se realizan arbitrajes, conciliaciones y mediaciones entre empresas y trabajadores». Además, dijo que la nueva oficina supondrá un salto cualitativo en la prestación del servicio. «Vamos a disponer de unas instalaciones modernas, accesibles, con más de 300 metros cuadrados, que permitirán ofrecer una atención adecuada y de calidad».

La consejera subrayó también la estabilidad del servicio que se prestará en la isla cuando se inaugure este recurso. «Contaremos con personal administrativo permanente y apertura durante los cinco días laborables de la semana, pasando de un modelo de atención puntual, con desplazamientos desde otras islas, a un servicio continuo durante todo el año».

Las instalaciones contarán con aulas de formación y despachos para conciliadores, trabajadores y empresas, y, según explicó la consejera, «también estarán preparadas para incorporar una herramienta que será fundamental en el futuro para agilizar los procedimientos, la teleconciliación».

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Por su parte, José Ramón Rodríguez, valoró la labor que se desarrolla en el Semac de la comunidad autónoma, explicando que «estas obras dan respuesta a una histórica demanda de los colegios profesionales de graduados sociales y abogados, que solicitaban mejoras en unas instalaciones que eran pequeñas e incómodas».