El gobierno de Betancuria pierde la mayoría por la marcha de una concejala

El gobierno municipal de Betancuria se queda en minoría. La única mayoría absoluta en Fuerteventura saltó por los aíres después de la renuncia de la primera teniente de alcalde, Esperanza González Méndez, quien abandona el grupo municipal de Unidos por Betancuria (UPBE), pero mantiene su acta de concejala.

La edila González ostentaba además las áreas de Festejos, Juventud, Deportes, Nuevas Tecnologías, Educación, Hermanamientos con otros Municipios y Participación Ciudadana y anunció a través de sus redes sociales su marcha del gobierno municipal. «Después de un tiempo de profunda reflexión, he decidido dejar la gestión de las áreas que tenía delegadas en el Ayuntamiento. No ha sido una decisión fácil, porque detrás de cada proyecto, de cada iniciativa y de cada día de trabajo hay muchas horas de esfuerzo, ilusión y compromiso con nuestro pueblo». Además, Esperanza, que es prima hermana del alcalde, Enrique Cerdeña, se muestra más contundente en su despedida señalando que «considero que todas las opiniones son importantes y respetables, y que cuando se trabaja en equipo se deben tener en cuenta todos los puntos de vista, dejando a un lado el orgullo y centrándonos en lo verdaderamente importante: nuestros vecinos y vecinas, independientemente de las siglas».

En la configuración actual del Consistorio, UPBE mantiene tres concejales, mientras que la oposición dispone de tres de Coalición Canaria (CC) y el de Esperanza González Méndez.

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UPBE logró en los pasados comicios 335 votos y cuatro concejales, mientras que CC alcanzó 202 votos y tres ediles.