El Gobierno y ECCA ponen un hogar para mujeres migrantes en la capital

El Gobierno de Canarias y la Fundación Ecca Social refuerzan en Fuerteventura los recursos alojativos destinados a jóvenes migrantes extuteladas por el Ejecutivo autónomo, un colectivo especialmente vulnerable al cumplir la mayoría de edad. El viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil, visitó ayer junto a otras autoridades en Puerto del Rosario el piso de acogida Hogar Papa Francisco, un recurso con seis plazas que forma parte del programa regional Hospitalidad en Canarias.

El citado programa, que opera en Gran Canaria y Fuerteventura, ofreció alojamiento el pasado año a 23 jóvenes y cuenta con una subvención de 60.000 euros de la Dirección General de Servicios Sociales. El acceso a la vivienda y a los servicios asociados es gratuito, garantizando la igualdad de oportunidades y evitando que la falta de recursos económicos se convierta en una barrera para la inclusión.

Hospitalidad en Canarias articula su intervención en torno a un equipo técnico especializado, la implicación de la comunidad de acogida y una red de voluntariado. El programa desarrolla itinerarios personalizados que incluyen acompañamiento psicosocial, apoyo jurídico, acceso a derechos básicos, formación para el empleo y aprendizaje del idioma, con el objetivo de lograr una inclusión plena en todos los ámbitos: residencial, legal, sanitario, formativo, económico y comunitario.

El viceconsejero Candil señaló que «ahora estas menores empiezan a cumplir 18 años, una mayoría de edad que nos obliga a a ofrecerles un espacio donde puedan seguir desarrollando su proyecto de vida, donde puedan seguir formándose para incorporarse luego a una plena vida emancipada a través de un trabajo».

La directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, apuntó que « este recurso de atención a jóvenes que han estado bajo la tutela del Gobierno es una muestra más del compromiso del Gobierno de Canarias por la inclusión, por la verdadera integración y la mejora de las condiciones de vida de la población más vulnerable de nuestro territorio».

Por su parte, la directora ejecutiva de ECCA Social, Ana Giménez, indicó que la Fundación está trabajando con la población migrante como en el proyecto Contigo, que tiene que ver con los centros de menores y con la formación del español y el acompañamiento a la integración, así como en el hogar

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