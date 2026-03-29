De Fuerteventura a Senegal

El foro internacional Africagua, nacido en 2011 en Fuerteventura como un espacio pionero de diálogo sobre agua, energías renovables y sostenibilidad, celebrará su próxima edición en Senegal, concretamente en la capital africana, Dakar. El foro majorero, que durante 15 años ha conectado a instituciones, empresas y expertos de Europa y África, inicia así una nueva etapa trasladando su celebración en 2027 al propio continente africano, reforzando de esta manera su vocación de cooperación y su papel como puente entre Canarias y África.

Africagua, aquella iniciativa puesta en marcha por el entonces presidente de la Cámara majorera, Antonio Rodríguez Marichal, hermano del actual presidente, ha convertido a Fuerteventura en un punto de encuentro para gobiernos, empresas, organismos internacionales y expertos que buscan soluciones reales a los desafíos del cambio climático, la gestión hídrica y la transición energética. Desde sus primeras sesiones en el Palacio de Congresos de Puerto del Rosario hasta la última edición del año pasado, el foro ha demostrado que una iniciativa nacida en un territorio atlántico puede generar impacto global, pues el anuncio de que Senegal será la nueva sede en la próxima edición supone un paso lógico en la evolución del proyecto.

En opinión del presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, « para Fuerteventura, el traslado no es una despedida, sino una confirmación del éxito del modelo. Africagua se internacionaliza sin perder su ADN majorero: la vocación de diálogo, la apuesta por la sostenibilidad y la convicción de que las soluciones globales nacen también en territorios pequeños pero visionarios». Además, añade que «en un mundo donde los desafíos relacionados con el agua, la energía y la sostenibilidad se han convertido en cuestiones estructurales y determinantes para el desarrollo, la cooperación entre territorios aparece como una herramienta imprescindible para avanzar hacia modelos más equilibrados, resilientes y sostenibles. Africagua surge precisamente en ese punto de convergencia entre necesidad global y capacidad de respuesta técnica y territorial».

La Cámara de Comercio insular, en concordancia con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, pusieron e marcha hace más de una década Africagua que «nace en Fuerteventura desde una realidad profundamente vinculada a la supervivencia. Durante décadas, la isla vivió condicionada por la escasez de agua. En épocas de sequía, la falta de recursos hídricos obligaba a parte de su población a emigrar, limitando su desarrollo económico y social», apunta Marichal. Además, reconoce que «esta experiencia es precisamente el origen de Africagua. El foro no surge como una iniciativa teórica, sino como la respuesta práctica de un territorio que ha superado sus limitaciones estructurales».

Africagua ha evolucionado desde 2011 hasta convertirse en un espacio de transferencia de conocimiento, un punto de encuentro institucional y empresarial y una plataforma para el desarrollo de proyectos reales, «con un enfoque claro, compartir soluciones con regiones que hoy enfrentan desafíos similares a los que tuvo Fuerteventura», recuerda el presidente cameral.

Con el paso de los años, el foro se ha convertido en un punto de encuentro euroafricano, reforzado por: la participación de gobiernos africanos, presencia de organismos internacionales, acceso a financiación internacional, desarrollo de proyectos reales sobre el terreno y continuidad y consolidación de relaciones estratégicas.

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Marichal se muestra convencido que « compartiendo el evento todos se sienten parte de él, porque también es su evento. La idea es que una edición de celebre en la isla y otra en un país africano».