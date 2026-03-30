Huelga de socorristas durante la Semana Santa en las playas de Corralejo en Fuerteventura: "Deberían operar 12 profesionales al día, pero apenas llegan a la mitad"

El Partido Popular de La Oliva, en Fuerteventura, ha solicitado al Ayuntamiento que adopte medidas inmediatas para asegurar la vigilancia en las playas del municipio ante la huelga del servicio de socorrismo, coincidiendo con la Semana Santa, uno de los periodos de mayor afluencia turística del año.

Desde la formación política advierten de que la falta de personal en el litoral puede suponer un riesgo para residentes y visitantes. En estos días, las playas registran un notable incremento de usuarios, lo que hace especialmente relevante contar con dispositivos de seguridad adecuados.

El socorrismo como servicio esencial

El portavoz del PP en el municipio, José Vicente Calero, ha subrayado la importancia de este servicio, asegurando que no se trata de una cuestión menor. “El socorrismo no es un servicio cualquiera, es una cuestión de seguridad pública y de imagen turística”, ha señalado, insistiendo en que la prioridad debe ser garantizar la protección de las personas.

En este sentido, los populares consideran necesario que el Ayuntamiento actúe con rapidez para evitar que las playas queden desatendidas en un momento clave para el sector turístico de la isla.

Un dron del Gobierno de Canarias sobrevuela la playa de Corralejo con dos salvavidas. / Gobierno de Canarias

Reivindicaciones laborales de los socorristas

La situación actual se produce tras el inicio de una huelga por parte de los socorristas, quienes denuncian desde hace tiempo la falta de personal y mejoras en sus condiciones laborales, informa la Televisión Canaria Según han trasladado, están funcionando con servicios mínimos, lo que reduce la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

Uno de los ejemplos más destacados es el de las Grandes Playas de Corralejo, donde, según los trabajadores, deberían operar al menos 12 profesionales diarios, pero actualmente apenas se alcanza la mitad de ese número. Esta reducción impacta directamente en la seguridad del litoral.

Además, los socorristas aseguran que llevan cerca de dos años reclamando refuerzos en la plantilla, sin que hasta el momento se hayan materializado soluciones efectivas.

Exigencias al Ayuntamiento de La Oliva

Ante este escenario, el Partido Popular ha instado al Ayuntamiento de La Oliva a tomar decisiones urgentes que permitan mantener la vigilancia en las playas durante estos días. Entre las medidas planteadas, destacan:

Garantizar la cobertura del servicio durante la Semana Santa

Acelerar la licitación de un nuevo contrato de socorrismo

Introducir mejoras que aporten estabilidad al servicio

Los populares consideran que la actual situación evidencia la necesidad de revisar el modelo de gestión para evitar que problemas similares se repitan en el futuro.

Un conflicto con impacto en la imagen turística

Más allá de la seguridad, desde el PP también alertan del posible impacto en la imagen turística del municipio. La Oliva es uno de los destinos más visitados de Fuerteventura, y la falta de servicios esenciales en sus playas podría afectar a la percepción de los visitantes.

En este contexto, tanto las reivindicaciones laborales de los socorristas como las demandas políticas ponen sobre la mesa la necesidad de encontrar una solución que garantice un servicio estable, eficaz y acorde a la importancia del litoral en la economía local.