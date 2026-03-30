Patricia Figueroa Brito: «En el libro expreso lo que significa para mí mi tierra, sus paisajes, mi gente»

¿Cómo nace Latidos de mi isla?

Surge de la necesidad interna que tenía de expresar lo que significa para mí mi tierra, sus paisajes, mi gente, y sobre todo, las emociones que despiertan en mí tras dejar mi isla atrás. Es un poemario que nace poco a poco, en momentos de nostalgia, de alegría, de tristeza y de reflexión, donde mi isla, Fuerteventura, se convierte en un símbolo de identidad y pertenencia.

¿Qué representa la isla que te vio nacer en tu obra?

Mi isla para mí es todo: es origen, identidad y refugio. No es solo un lugar físico sino una forma de sentir. Aunque en estos momentos me encuentre lejos, sigue formando parte de mí, está en mi manera de hablar, de recordar y de entender el mundo.

En el libro se aprecia un contraste entre Canarias y Galicia. ¿Qué te ha aportado esa dualidad?.

El irme a continuar una nueva etapa de mi vida fuera de mi hogar diría que me ha hecho crecer bastante. Estar entre dos lugares te obliga a replantearte el significado de hogar. He aprendido que no siempre es donde estás, sino donde te reconoces. Esa tensión entre quedarse y marcharse atraviesa todo el poemario.

El amor y la distancia tienen un papel muy importante. ¿Desde dónde escribes esos poemas?

Esos poemas surgen de la experiencia y la honestidad. Quería mostrar un amor real, mi historia, con sus grietas, con lo que duele cuando la distancia y las decisiones lo complican. No es un amor idealizado, es el que he vivido.

También hay una parte muy introspectiva, incluso dura. ¿Fue difícil enfrentarse a esos sentimientos?

Sí, porque eso implica mirarte y abrirte sin filtros. Hay poemas que llegan a nacer de momentos complicados, donde me mantuve callada, pero escribiendo pude expresar lo que sentía, así conseguí una forma de entenderme mejor sin la necesidad de expresarlo y poder seguir adelante.

La familia aparece como un pilar constante. ¿Qué papel tienen en el libro?.

Mis padres tienen un papel fundamental. Mi familia es mi raíz de origen. En medio de todo cambio, de la distancia que se interpuso entre nosotros y de todas las dudas que me fueron surgiendo, ellos se mantuvieron ahí, y siguen siendo ese lugar seguro al que siempre podré regresar.

¿Te dio miedo exponerte así?

Exponerse, dejarse conocer es algo que siempre llega a dar miedo, ya que es mostrarte tal y como eres sin protección. Pero, siendo honesta, si no me hubiera abierto tanto, el libro no tendría sentido alguno. Toca asumir el riesgo y ver hasta dónde llega.

¿Sientes que escribir este libro ha sido una forma de volver a casa?

Totalmente. Aunque ahora viva lejos, escribir siempre me va a mantener cerca de mi isla, de mi gente y de mí misma.

¿Qué te gustaría que sintiera alguien que nunca ha estado en Canarias al leerte?.

Que, aunque no haya estado en las islas, pueda conectar con la emoción y el sentimiento de pertenencia. La isla es un elemento concreto, sin embargo, los sentimientos son universales.

¿Y si es alguien de las islas?

Espero que se vea reflejado, que reconozca y sienta ese vínculo que tenemos los canarias con nuestra tierra.

¿Crees que este libro marcará un antes y un después en tu vida?

Sí. No solo por haberlo publicado, sino por todo lo que implica emocionalmente . Es una parte de mi que ahora también le pertenece a la gente que esté dispuesta a conocerme a través de mis latidos.

¿Con qué idea te gustaría que se quedaran tras leerte?

Que siempre se puede regresar a donde uno fue feliz, aunque sea a través de los recuerdos.

¿Tienes nuevos proyectos de publicar una nueva obra literaria?

Cuando uno se inicia en el mundo de la escritura siempre deja una puerta abierta a nuevas publicaciones. Claro que sí. hay muchas poesías que no verán la luz en este libro. Tengo una ilusión enorme en tener continuidad en publicaciones de poemas. El tiempo lo dirá.

¿Donde será la presentación de este poemario?

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Será en la sala Josefina Plá, en el Palacio de Formación y Congresos de Pueerto del Rosario, que acogerá esta tarde a las 19:00 horas la presentación del libro. Estará rodeada no sólo por mi familia sino por los amigos y amantes a la lectura, que en Fuerteventurta forman un numeroso grupo de personas.