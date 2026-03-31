Homenaje a 14 familias ganaderas de Pájara
Los guardianes de las apañadas
La ganadería ha jugado históricamente un papel importante en la economía de los majoreros. Han sido los mayores quienes han logrado transmitir de generación en generación el auténtico valor del ganado, el pastoreo y las apañadas, práctica pastoril aborigen, y del valor de la cabra majorera, símbolo de Fuerteventura
M.R.P.
Los mayores de la isla de Fuerteventura y, especialmente los de Pájara, han transmitido un legado ganadero de incalculable valor cultural: las apañadas, una práctica pastoril heredada de los aborígenes. Mucho más que una técnica de gestionar el ganado, las apañadas representan un modo de entender el territorio desértico insular y la supervivencia en épocas de sequía, hambre y miseria. Están declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), un reconocimiento que destaca su enorme valor etnográfico y su papel esencial en la memoria ganadera de Fuerteventura.
El Ayuntamiento de Pájara y la Asociación de Ganaderos del Mal Nombre han tributado un homenaje en el valle de Vinamar al trabajo silencioso y constante de tantas mujeres y hombres que, con dedicación, sacrificio y compromiso, han sabido preservar una herencia tan valiosa. Gracias a ellos, esta tradición ancestral sigue viva y forma parte de la historia común de Fuerteventura. La presidenta insular, Lola García, el alcalde de Pájara; Alejandro Jorge; el consejero del sector primario, Enrique Pérez, así como diversas autoridades insulares y locales asistieron al acto de reconocimiento.
Un total de 14 familias del municipio de Pájara forma ya parte de la historia ganadera del municipio sureño: Juan Alonso y María Saavedra ; Patricio Díaz y María Alonso; Teodoro Cabrera y Juana Pérez; Manuel Cabrera y Catalina Díaz; Diego Cabrera y Miguelina Hernández; Andrés Alonso y Carmen Hernández; Juan Pérez e Isabel Hernández ; Ramón Viera y Gregoria Díaz; Francisco Benítez y Margarita Alonso; José Díaz e Isabel Alonso ; Pedro Alonso y Teresa Suárez; Félix Ojeda y Georgina Cabrera; Luciano Hernández y Francisca Morales; y Ruperto Arocha y Eustaquia Rodríguez.
El concejal del sector primario del Ayuntamiento de Pájara, Pepe Díaz, señaló que «la apañada nos conecta directamente con nuestras raíces, recordándonos que esta tradición continúa más viva que nunca en la Isla». Además, Díaz añadió que las apañadas «no son solo un trabajo ganadero, son identidad, comunidad y legado. No podemos olvidar el papel esencial de nuestra gente mayor, verdaderos guardianes de un conocimiento transmitido con paciencia, sabiduría y amor por la tierra. Y en el centro de todo, la cabra. Un símbolo de vida en la Isla». n
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