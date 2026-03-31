Semana Santa en El Cotillo 2026: Festival SOCO y Marea Cultural en Fuerteventura

La localidad costera de El Cotillo volverá a ser uno de los principales focos culturales durante la Semana Santa 2026. El Ayuntamiento de La Oliva ha presentado una programación que combina música en directo, talleres y actividades para todos los públicos, con el objetivo de dinamizar la vida cultural del municipio en estas fechas.

El programa incluye dos citas destacadas: el Festival SOCO, que celebra su decimoquinta edición, y el Festival Marea Cultural, una jornada orientada especialmente al público familiar.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura y de la Analogic Fundation, entidades que respaldan el desarrollo de este tipo de eventos en la isla.

El Festival SOCO alcanza su 15ª edición

El Festival SOCO se celebrará los días 2 y 3 de abril en la Plaza Vieja de El Cotillo. Se trata de una propuesta consolidada dentro del panorama cultural alternativo del archipiélago, que a lo largo de los años ha logrado atraer tanto a público local como visitante.

En esta edición, el cartel reúne a artistas de distintos estilos musicales procedentes de Canarias. Durante la jornada del jueves 2 de abril actuarán DJ Skull y Bio, Perdxmo, Loopn Loompa, DJ Chk, Tamar Waters, Shusko, Jeri y Alvarito. Al día siguiente, viernes 3 de abril, será el turno de Amakó, Don Virgilio, Chocolate Sexy, Beat Creator, Salomon Moore, Barrabass Sounds System y Michael Maxoh.

Festival Soco El Cotillo 2026 / La Provincia

El festival mantiene su apuesta por la diversidad musical y por la promoción de talentos emergentes del ámbito insular, consolidándose como una plataforma para la difusión de nuevas propuestas artísticas.

Marea Cultural: actividades para toda la familia

La programación continuará el sábado 4 de abril con el Festival Marea Cultural, que ofrecerá una jornada completa de actividades dirigidas a distintos públicos.

Durante la mañana, a partir de las 11:00 horas, se desarrollarán talleres infantiles, juegos y propuestas musicales, pensadas para el entretenimiento de los más pequeños. Estas actividades buscan fomentar la participación familiar y acercar la cultura a edades tempranas.

Marea Cultural El Cotillo 2026 / La Provincia

Por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar un taller participativo de danza africana y percusión, una iniciativa que combina formación y espectáculo, permitiendo a los asistentes conocer otras tradiciones culturales.

La jornada concluirá con una verbena a partir de las 20:00 horas, en la que actuarán grupos como La Banda del Cuco, Tribu – G Tributo a Hombres G, Nuevo Klan, Grupo Arena y Grupo Kandela, ofreciendo un cierre festivo al programa.

Una apuesta por la cultura y el encuentro social

Desde el Ayuntamiento de La Oliva se subraya que la Semana Santa en El Cotillo se ha consolidado como un espacio de encuentro que combina ocio y cultura. El alcalde, Isaí Blanco, ha destacado el valor de esta programación para atraer a residentes y visitantes, generando un ambiente festivo en el municipio.

Por su parte, el área de Cultura, dirigida por David Hernández, insiste en la importancia de ofrecer una agenda variada que incluya tanto música en directo como actividades educativas y participativas.

En la misma línea, desde el Cabildo de Fuerteventura se ha puesto en valor la trayectoria del festival, que acumula 15 años de historia, así como su capacidad para reunir a artistas de distintas islas en un entorno como El Cotillo.

Impacto cultural y dinamización del municipio

Eventos como el Festival SOCO y Marea Cultural contribuyen a dinamizar la economía local y a reforzar la oferta cultural de Fuerteventura durante periodos de alta afluencia turística como la Semana Santa.

Además, este tipo de iniciativas permiten visibilizar el talento artístico del archipiélago y fomentar la participación ciudadana en actividades culturales accesibles y abiertas.