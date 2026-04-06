AM-CC arremete contra el Gobierno de Canarias

Asamblea Majorera–Coalición Canaria ha mostrado su rechazo a las intenciones de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, en manos del Partido Popular (PP), socios de gobierno de los nacionalistas, y reitera su rechazo a la implantación de infraestructuras de energías renovables sobre suelo agrícola, y cuestiona el modus operandi de la consejería que preside el popular Mariano Hernández Zapata. «Lejos de buscar alternativas al uso del suelo agrícola, están abriendo nuevas vías para su ocupación en detrimento del sector primario», denuncian.

La Ejecutiva insular de la organización política majorera recuerda que la Consejería de Transición Ecológica anunció recientemente la creación de una mesa de trabajo para elaborar un reglamento que pretende compatibilizar la actividad agraria con la instalación de plantas fotovoltaicas. Ante este escenario, la organización vuelve a mostrar su preocupación por la insistencia del consejero Zapata en destinar suelo rústico a usos ajenos al desarrollo agrario. «No queremos más zapatazos en Fuerteventura», subrayan.

Desde AM-CC advierten de que este tipo de iniciativas pueden suponer un cambio de modelo territorial que pone en riesgo la protección del suelo agrícola y el futuro del sector primario en la isla.

En esta línea, recuerdan su oposición a la implantación indiscriminada del Artículo 6 bis de la ley del sector eléctrico, asi como también a que las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) incluyan suelo agrícola. Una vez más, han reiterado la necesidad de priorizar de forma obligatoria la instalación de energías renovables en cubiertas de edificios y en espacios ya antropizados, como polígonos industriales, hasta agotar su potencial.

Los nacionalistas creen que la iniciativa obedece a interes económicos más que a impulsar el sector primario

Además, desde la formación política AM-CC insisten en que las Zonas de Aceleración de Renovables se limitan a agilizar los trámites para la implantación de infraestructuras energéticas. «Se está actuando con rapidez, pero únicamente para alcanzar el objetivo del 58% de penetración de renovables, sin desarrollar una verdadera transición energética», cuestionan.

De este modo, critican que la Consejería de Transición Ecológica continúe insistiendo en el uso del suelo rústico, «ahora mediante propuestas que abren la puerta a destinar grandes superficies agrícolas, casi el 50% del terreno rústico, a la generación energética para su vertido a red. Respecto a ello, AM-CC reitera que «no debemos contribuir a que la transición energética se convierta en especulación energética».

En este sentido, subrayan que el suelo agrícola es estratégico para Canarias. «No se puede hablar de soberanía alimentaria y, al mismo tiempo, promover la implantación de instalaciones industriales en suelos de cultivo», argumentan. Para los nacionalistas, esta iniciativa responde «más a intereses económicos que a querer dar un impulso al sector primario».

Además, desde el seno de AM-CC, defienden que el desarrollo energético en el sector primario debe orientarse sin lugar a dudas al autoabastecimiento de agricultores y ganaderos, y «no a convertir sus explotaciones en plataformas de producción energética para el mercado».