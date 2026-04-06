Detenido en Puerto del Rosario un hombre por presunta violencia doméstica tras agredir a su pareja
La Policía Local actuó tras un aviso del 112 en El Matorral; la víctima fue trasladada a un centro sanitario con signos de agresión
Un hombre de 46 años ha sido detenido en Puerto del Rosario como presunto autor de un delito de violencia doméstica, tras un incidente ocurrido en la localidad de El Matorral. La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario, según han informado fuentes oficiales este lunes.
Los hechos tuvieron lugar en la noche del domingo, cuando el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias 112 Canarias recibió un aviso en torno a las 21:20 horas alertando de un episodio violento en una vivienda del citado núcleo poblacional.
Tras recibir la alerta, los agentes se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos, donde localizaron a la víctima. Se trataba de una mujer que presentaba signos evidentes de agresión física, además de encontrarse en estado de ansiedad, según detallaron las autoridades.
En el transcurso de la intervención, la mujer relató a los agentes lo sucedido, aportando información sobre las circunstancias de la agresión. Esta primera declaración resultó clave para activar el protocolo correspondiente en casos de violencia en el ámbito familiar.
Atención sanitaria y detención
Tras la actuación inicial, la víctima fue trasladada a un centro sanitario para recibir valoración médica y atención especializada, en línea con los procedimientos habituales en este tipo de situaciones.
Posteriormente, los agentes procedieron a la detención del presunto autor, que se encontraba en el mismo domicilio donde convivía con la víctima. El hombre fue arrestado como supuesto responsable de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
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