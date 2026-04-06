Fuerteventura rescata una vasija que lleva 66 años en Gran Canaria

El Cabildo de Fuerteventura sigue empeñado en recuperar el legado histórico majorero que se encuentra disperso fuera de la Isla. Una pieza de cerámica de gran valor patrimonial perteneciente a la cultura del pueblo majo, los antiguos habitantes de la Isla, lucirá en el Museo Arqueológico insular después de haber permanecido en Gran Canaria durante más de 66 años. Al parecer fue adquirida en una galería de antiguedades en los años 60 por un particular, que ahora lo cede al Museo majorero.

Juan Martín Guerra, aficionado a las antiguedades, hará oficial su donación en el Museo Arqueológico de Fuerteventura (MAF) el jueves 9 de abril, a las 19.00 horas.

Esta destacada incorporación supone el regreso a Fuerteventura de un bien arqueológico de singular relevancia, que pasa a integrarse en los fondos que custodia el MAF, reforzando así el compromiso con la conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico insular.

La pieza, considerada única tanto por su tipología como por sus excepcionales motivos decorativos, constituye un importante testimonio material de la cultura aborigen majorera, contribuyendo al conocimiento de las formas de vida, tradiciones y expresiones materiales del antiguo pueblo majo.

En este sentido, una de las líneas de trabajo del MAF es localizar y recuperar el patrimonio cultural de la cultura del pueblo majo disperso por otros museos y colecciones privadas, con el objetivo de que puedan ser estudiados y catalogados.

Colaboración ciudadana

El acto de presentación, que contará con la presencia del donante grancanario, pondrá en valor tanto la importancia de la colaboración ciudadana en la protección del patrimonio histórico como el papel de las instituciones públicas en su función de salvaguarda y difusión.

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El donante de la pieza majorera, Juan Martín Guerra, ya donó hace años al Museo Colón , en Las Palmas de Gran Canaria, junto a otra persona, de las colecciones de arqueología precolombina, así como otras piezas artísticas.