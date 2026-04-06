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Marie Curie: teatro musical infantil con ciencia y magia en Fuerteventura

El Auditorio Insular acoge el 11 de abril un espectáculo familiar con música en vivo y efectos especiales que acerca la historia de la científica a los más pequeños

Cartel del espectáculo

Cartel del espectáculo

Bruno Betancor

El próximo 11 de abril a las 12:00 horas el Auditorio Insular de Fuerteventura acoge “Marie Curie” una propuesta teatral pensada para público infantil que mezcla historia ciencia y espectáculo

La compañía Comediantes de la Cacharra Verde presenta una historia inspiradora basada en la vida de Marie Curie la primera mujer en ganar un Premio Nobel acompañando al público en un viaje desde su infancia en Polonia hasta sus grandes descubrimientos

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Se trata de un teatro musical infantil con música en vivo efectos especiales y mucha ciencia divertida pensado para entretener y despertar la curiosidad de los más pequeños.

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