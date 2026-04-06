Marie Curie: teatro musical infantil con ciencia y magia en Fuerteventura
El Auditorio Insular acoge el 11 de abril un espectáculo familiar con música en vivo y efectos especiales que acerca la historia de la científica a los más pequeños
El próximo 11 de abril a las 12:00 horas el Auditorio Insular de Fuerteventura acoge “Marie Curie” una propuesta teatral pensada para público infantil que mezcla historia ciencia y espectáculo
La compañía Comediantes de la Cacharra Verde presenta una historia inspiradora basada en la vida de Marie Curie la primera mujer en ganar un Premio Nobel acompañando al público en un viaje desde su infancia en Polonia hasta sus grandes descubrimientos
Se trata de un teatro musical infantil con música en vivo efectos especiales y mucha ciencia divertida pensado para entretener y despertar la curiosidad de los más pequeños.
- Vuelca un furgón tras chocar con una guagua en un accidente en dirección a Las Palmas de Gran Canaria
- La misteriosa muerte de la influencer húngara Annabella Lovas en un barranco de Gran Canaria
- La ampliación de la Avenida Marítima en Vegueta, a la espera de modificar el proyecto
- Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria
- Reboso en el tour de las presas
- La NASA fotografía la contaminación lumínica de Tenerife y Gran Canaria: 'Esa luz nos sobra
- Ayudas al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los requisitos para solicitar hasta 750 euros
- La biocrepería de Artenara dice adiós después de 10 años y se pasa al surco