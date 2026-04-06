Cultura
De Saá capta la soledad de Fuerteventura en la pandemia de covid-19
El fotógrafo majorero expone en El Almacén fotos de la ausencia humana y la quietud
La Sala Cubo de El Almacén acoge la exposición Vacío, del fotógrafo majorero Carlos de Saá. El proyecto, situado entre la fotografía documental y la creación de autor, plantea una reflexión sobre el territorio insular a partir de una serie de imágenes realizadas durante el confinamiento provocado por la pandemia de covid-19 en 2020.
El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, señala que «propuestas como esta invitan a mirar el paisaje desde una perspectiva distinta, entendiendo el territorio como un lugar cargado de memoria, emociones y preguntas sobre el futuro de las Islas».
Además, destacó que la exposición «ahonda en el trabajo que hace el área de Cultura para navegar por la mejor creación artística realizada en Canarias».
La exposición propone un recorrido por una Fuerteventura desierta y sin presencia humana, captada en un momento excepcional de la historia reciente. El fotógrafo majorero explora la relación entre el tiempo, el territorio y la emoción, construyendo una serie de imágenes que invitan a contemplar el paisaje desde la ausencia y la quietud.
En palabras del artista majorero, «es una herramienta que me permite fragmentar el espacio y eternizar el tiempo; este proyecto me ha ayudado a mirar el paisaje de Fuerteventura de nuevo, con una mirada descubridora, sorprendiéndome ante la belleza desoladora del vacío».
La muestra se presentó antes en el Centro de Arte Juan Ismael de Puerto del Rosario.
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