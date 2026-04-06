Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte de la influencer húngara Annabella LovasTren Gran CanariaUD Las PalmasVallas publicitarias MaspalomasDéficit presupuestarioComida aviónHospital Insular de Gran CanariaTiempo en Canarias
instagramlinkedin

Cultura

De Saá capta la soledad de Fuerteventura en la pandemia de covid-19

El fotógrafo majorero expone en El Almacén fotos de la ausencia humana y la quietud

Carlos de Saá (centro) explica al consejero de Cultura una de sus obras.

Carlos de Saá (centro) explica al consejero de Cultura una de sus obras. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

La Sala Cubo de El Almacén acoge la exposición Vacío, del fotógrafo majorero Carlos de Saá. El proyecto, situado entre la fotografía documental y la creación de autor, plantea una reflexión sobre el territorio insular a partir de una serie de imágenes realizadas durante el confinamiento provocado por la pandemia de covid-19 en 2020.

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, señala que «propuestas como esta invitan a mirar el paisaje desde una perspectiva distinta, entendiendo el territorio como un lugar cargado de memoria, emociones y preguntas sobre el futuro de las Islas».

Además, destacó que la exposición «ahonda en el trabajo que hace el área de Cultura para navegar por la mejor creación artística realizada en Canarias».

La exposición propone un recorrido por una Fuerteventura desierta y sin presencia humana, captada en un momento excepcional de la historia reciente. El fotógrafo majorero explora la relación entre el tiempo, el territorio y la emoción, construyendo una serie de imágenes que invitan a contemplar el paisaje desde la ausencia y la quietud.

En palabras del artista majorero, «es una herramienta que me permite fragmentar el espacio y eternizar el tiempo; este proyecto me ha ayudado a mirar el paisaje de Fuerteventura de nuevo, con una mirada descubridora, sorprendiéndome ante la belleza desoladora del vacío».

Noticias relacionadas y más

La muestra se presentó antes en el Centro de Arte Juan Ismael de Puerto del Rosario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelca un furgón tras chocar con una guagua en un accidente en dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  2. La misteriosa muerte de la influencer húngara Annabella Lovas en un barranco de Gran Canaria
  3. La ampliación de la Avenida Marítima en Vegueta, a la espera de modificar el proyecto
  4. Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria
  5. Reboso en el tour de las presas
  6. La NASA fotografía la contaminación lumínica de Tenerife y Gran Canaria: 'Esa luz nos sobra
  7. Ayudas al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los requisitos para solicitar hasta 750 euros
  8. La biocrepería de Artenara dice adiós después de 10 años y se pasa al surco

El Consorcio del Agua de Lanzarote avanza en la resolución del contrato con Canal Gestión al fracasar las negociaciones para ceder el servicio a otra empresa

El Consorcio del Agua de Lanzarote avanza en la resolución del contrato con Canal Gestión al fracasar las negociaciones para ceder el servicio a otra empresa

El PSOE de Lanzarote acusa a Betancort de haber arrastrado a la isla a la mayor crisis hídrica tras años de improvisación

El PSOE de Lanzarote acusa a Betancort de haber arrastrado a la isla a la mayor crisis hídrica tras años de improvisación

Marie Curie: teatro musical infantil con ciencia y magia en Fuerteventura

Marie Curie: teatro musical infantil con ciencia y magia en Fuerteventura

Prórroga de los alquileres hasta dos años: qué propietarios están obligados de verdad y qué puede pasar si el Congreso tumba el decreto

Prórroga de los alquileres hasta dos años: qué propietarios están obligados de verdad y qué puede pasar si el Congreso tumba el decreto

Canarias exige al Estado que frene el nuevo pulso de Ayuso y garantice el reparto de menores migrantes

Canarias exige al Estado que frene el nuevo pulso de Ayuso y garantice el reparto de menores migrantes

Una borrasca se situará cerca de Canarias entre el jueves y el viernes

Una borrasca se situará cerca de Canarias entre el jueves y el viernes

Thaïs Henríquez: «A muchos deportistas les cuesta encontrar su potencial real por la falta de autoestima y el autosaboteo de la mente»

Thaïs Henríquez: «A muchos deportistas les cuesta encontrar su potencial real por la falta de autoestima y el autosaboteo de la mente»

Jesé responde con lo único que importa: goles

Jesé responde con lo único que importa: goles
Tracking Pixel Contents