AM acusa al Estado de no invertir en Fuerteventura en infraestructuras

Asamblea Majorera (AM) ha denunciado la inacción de la Delegación insular del Gobierno, a cuyo frente se encuentra la socialista María Jesús de la Cruz, cuestionando su papel ante la falta de inversión estatal en infraestructuras básicas.

Desde la formación nacionalista señalan que «resulta legítimo preguntarse para qué sirve la Dirección Insular y su responsable si la única respuesta que recibe Fuerteventura es que sean las administraciones locales las que aporten suelo y financiación».

En este sentido, recuerdan que el Ayuntamiento capitalino ha puesto a disposición suelo municipal para la construcción de nuevas instalaciones de la Policía Nacional, así como para otras infraestructuras públicas, «sin que haya existido una respuesta ágil ni una apuesta clara por parte del Estado». Además, advierten,que esta situación no es un caso aislado, sino que refleja un problema estructural: «la falta de compromiso del Estado con Fuerteventura es evidente cuando vemos cómo infraestructuras esenciales siguen en condiciones precarias».

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Entre ellas, destacan el estado de las instalaciones de Hacienda, la Seguridad Social, la comisaría de la Policía Nacional o la casa cuartel de la Guardia Civil, que «continúan en situación de deterioro mientras no llega la inversión necesaria para su mejora, mientras que la Delegación traslada la responsabilidad a cabildos y ayuntamientos, en lugar de ejercer su función principal».