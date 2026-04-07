Fuerteventura establece la hoja de ruta para un destino turístico sostenible

Línea de descarbonización para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la cadena de valor; la regeneración para la adaptación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad; la gobernanza para establecer un marco de colaboración público-privada permanente; y financiación para garantizar la viabilidad y continuidad de las acciones en el tiempo. Estas son las cuatro líneas estratégicas que rigen el Plan de Acción Climática (PAC), impulsado por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería insular de Turismo, que fija objetivos a 2030, 2040 y 2050 con medidas concretas para reducir emisiones y mejorar la sostenibilidad del destino majorero.

La Corporación insular celebró ayer en el Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario, la jornada participativa para la elaboración del PAC para el Turismo. La sesión sirvió como espacio de diálogo entre instituciones, tejido empresarial, entidades sociales y ciudadanía para definir la hoja de ruta de la descarbonización en la isla.

La primera parte de la jornada, de carácter expositivo, estuvo a cargo de los servicios técnicos de Gesplan. El jefe de proyectos, Adrián Pascual Espino, realizó una contextualización del modelo turístico insular y de los objetivos generales del PAC, mientras que la técnica geógrafa, Lorena Naranjo Almeida, abordó las actuaciones específicas orientadas a la descarbonización y la mejora de la resiliencia del sector.

Durante su intervención, se detallaron la hoja de ruta del citado Plan donde se destacó las mencionadas cuatro líneas estratégicas.

El encuentro concluyó con mesas de trabajo donde el sector y el personal técnico validaron las medidas mediante ejemplos prácticos adaptados a la realidad geográfica y socioeconómica de Fuerteventura.

La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, destacó que «no presentamos solo un documento, hablamos del modelo de isla que queremos consolidar». Además, añadió que el cambio climático «no es un reto del futuro, sino del presente y que debe abordarse desde todas las áreas de gobierno».

En este sentido, García puso en valor las acciones que ya se están desarrollando desde la Institución insular en ámbitos como la gestión de residuos, el impulso de energías renovables, la movilidad sostenible o la recuperación de sistemas tradicionales como las gavias. Asimismo, defendió un modelo turístico «de calidad, que genere más valor y menos presión sobre el territorio»

Noticias relacionadas

Por su parte, la consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, reconoció que el turismo representa una parte esencial de la economía de la isla « el sector genera más de 222.000 toneladas de CO₂ al año en la isla y concentra una gran parte del consumo energético y de las emisiones». También, explicó que el PAC «marca una hoja de ruta clara para avanzar hacia un modelo turístico bajo en carbono, más resiliente y adaptado a la realidad de la isla». No solo es una obligación ambiental, sino una oportunidad para mejorar la competitividad del destino y garantizar su futuro».