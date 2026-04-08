El aceite de Fuerteventura sigue siendo el mejor de Canarias

Fuerteventura sigue imponiendo su supremacia a nivel regional un año más con el aceite de oliva. ACanary Oil arbequina-hojiblanca, elaborada por la empresa majorera Aloe Vera Internacional , ha sido elegido el ‘Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Canarias’ en el concurso Agrocanarias. Además, el aceite insular Teguerey arbequina/hojiblanca/picual, que durante muchos años ha sido galardonado como el mejor del Archipiélago, en esta edición, consiguió una Medalla de Oro.

El fallo del jurado fue anunciado ayer donde se han han concedido diez premios (tres distinciones especiales y siete medallas) repartidas entre algunas de las 21 elaboraciones participantes en esta novena edición del certamen, organizado por la **Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria** del **Gobierno de Canarias** a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

Aloe Vera Internacional, dedicada desde hace treinta años al cultivo de aloe vera, se inició en la producción de aceite de oliva hace una década, que extraen de aceitunas de las variedades arbequina, hojiblanca y picual de fincas de su propiedad tras un proceso de prensado en frío para preservar las propiedades organolépticas y nutricionales del fruto.

Durante el evento para dar a conocer los resultados del certamen, el consejero del área, Narvay Quintero, acompañado por el director general del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, destacó que «es de suma importancia haber recuperado el Concurso Oficial de AOVE Agrocanarias tras un año de parón a causa de unas campañas muy poco fructíferas en este cultivo por distintos factores meteorológicos». Además, añadió que « a través de este certamen no solo se busca poner en valor la calidad excepcional de esta producción en Canarias, sino también ayudar a consolidar un producto que, a pesar de que no cuenta con una gran tradición en nuestras Islas, ha experimentado un gran auge en los últimos años destacando y convirtiéndose en un referente de nuestro sector agroalimentario y de nuestra capacidad de diversificar».

En esta edición han participado un total de 21 muestras procedentes de 12 almazaras de Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro. Entre todas ellas, el panel de cata, conformado por diez expertos y expertas en análisis de productos agroalimentarios canarios, otorgó con sus valoraciones a partir de un sistema de cata ciega, un total de diez premios, repartidos en tres distinciones especiales y siete medallas, tras un proceso que incluye fase olfativa, para valorar la intensidad de los aromas y el frutado, y una fase gustativa, en la que el producto se presenta a una temperatura de entre 28 y 30 grados para evaluar la armonía de sabores.

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