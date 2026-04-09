Vivienda, empleo y salud mental, preocupaciones de los jóvenes de Fuerteventura

La vivienda, la precariedad laboral y la salud mental son los principales problemas que preocupan a los jóvenes de Fuerteventura. Así se recoge en el borrador del II Plan insular de Juventud de Fuerteventura 2026-2030, el documento estratégico que va a orientar las políticas de juventud del gobierno insular durante los próximos cinco años, y que fue presentado ayer por el Cabildo majorero.

El acto oficial contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Lola García; el consejero insular de Educación y Juventud, Adargoma Hernández, y el técnico redactor del Plan, Naroe Valls.

El documento, que será trasladado a los agentes participantes en el proceso y a los grupos políticos de la corporación insular antes de su aprobación en un pleno, supone la continuación y la mejora del Plan de Juventud 2020-2025, el primero que tuvo la isla en su historia.

El Plan parte de un diagnóstico profundo y riguroso de la situación de la juventud en la isla, elaborado con datos del Istac, del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, del Instituto de la Juventud de España ( INJUVE) y del estudio específico para la isla elaborado por el propio Cabildo en diciembre de 2024. Los datos reflejan que Fuerteventura cuenta con 22.829 jóvenes de entre 15 y 29 años, el 6% de la juventud canaria.

Mejorar la vida a los jóvenes

La presidenta Lola García destacó que el nuevo Plan está dimensionado para lo que el Cabildo puede hacer «con el presupuesto disponible, con los recursos humanos existentes y dentro de las competencias que la Ley de Juventud de Canarias atribuye a los cabildos insulares» .

García reconoció que hay problemas que afectan a la juventud de esta Isla como la vivienda, la precariedad laboral, la salud mental, que no podemos resolver solo desde la Consejería de Juventud porque dependen del conjunto de las políticas públicas y de las condiciones económicas generales. Además, añadió que «este Plan se hace con rigor y con la vista puesta en mejorar las condiciones de vida de los y las jóvenes de Fuerteventura. Que es, en definitiva, de lo que se trata».

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Hernández señaló que «una de las decisiones clave del nuevo Plan fue partir de la evaluación honesta del anterior. Mantener lo que ha funcionado, mejorar lo que tenía margen de mejora y eliminar lo que era inviable». Los retos se localizan en la constitución del Consejo de la Juventud, la reforma del Albergue Juvenil de Tefía y la apertura del Centro Insular de Juventud en fines de semana, entre otros.