La gallina canaria estará presente en la feria ganadera Feaga

La gallina de raza canaria tendrá una importante presencia en la feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga), que se celebrará los próximos días 16 al 19 de abril en la Granja Experimental de Pozo Negro. El evento dedica esta edición a la agricultura, pero las distintas razas canarias de todas las especies tendrán su principal protagonismo.

Al margen de la exposición de los ejemplares, donde se podrá disfrutar de las cinco variedades de gallina canaria con unas mismas características morfológicas, pero distinto color: jabada, negra, aperdizada, rubilana y jabada dorada, el programa recoge la charla titulada Potencial de la gallina canaria como ave de doble propósito en sistemas tradicionales, a cargo de Sherezade Sigut, de la Asociación Sanitaria Avícola de Tenerife, y Alexandr Torres, doctor en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA).

Pedro Rivero Rivero ( San Mateo, 1961) es un criador de la citada ave canaria en Fuerteventura. Vocal de la asociación La Campera para la recuperación de la gallina canaria, creada en 2013, y representante de la misma en la Isla, agrupa a criadores de todas las Islas para rescatar, estudiar y reconocer como raza autóctona a la gallina campera canaria. « Trabajamos en la cría, selección y divulgación de este patrimonio genético único con las distintas variedades de color», asegura Rivero. Además, añade que el principal objetivo es « lograr el reconocimiento oficial como raza autóctona donde los estudios genéticos se encuentran muy avanzados».

Rivero está vinculado con esta raza autóctona desde la época de su bisabuela en Cueva Grande, en San Mateo, y se deshace en elogios por la raza canaria, «una gran productora de huevos y carne, con una vida útil muy superior a la gallina industrial y mejor ponedora».

Este criador de la gallina canaria espera que en Feaga «la gente siga conociendo nuestra raza y se implique en la crianza porque entre todos debemos trabajar para recuperar esta ave que está muy vinculada al campo canario en todas las islas».

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Otro de los objetivos de Pedro Rivero y sus compañeros en la Isla es disponer de un local para el colectivo para reunirse y establecer la sede de la asociación. «Sería muy importante porque tendríamos una sede desde donde programar nuestras acciones de conservación y recuperación de la gallina. También deben haber ayudas para los criadores de la gallina canaria».