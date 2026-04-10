La nueva piscina terapéutica de Puerto del Rosario prevé acoger a todos los colectivos sociales
El Cabildo de Fuerteventura celebra una jornada de puertas abiertas para informar sobre los recursos con los que cuenta esta instalación a las familias y usuarios
El Cabildo majorero celebró ayer una jornada de puertas abiertas en la piscina terapéutica, una iniciativa impulsada por la Consejería insular de Acción Social en colaboración con la empresa adjudicataria del servicio y destinada a que las personas usuarias, sus familias, cuidadores y tercer sector conocieran de primera mano las instalaciones y el funcionamiento de este servicio especializado.
Los asistentes participaron en un recorrido guiado por el complejo sociosanitario, comprobando la calidad de un recurso que ya se encuentra funcionando a pleno rendimiento en el Centro Insular de Atención a la Discapacidad, en Puerto del Rosario.
La citada infraestructura sociosanitaria destaca por su accesibilidad total y su equipamiento especializado, que incluye sauna, baño turco y un vaso de hidroterapia con cascadas Bali y masajeadores cervicales. El servicio está gestionado por un equipo multidisciplinar compuesto por coordinadores, técnicos en actividades físicas, monitores y auxiliares, garantizando una atención segura y profesionalizada para mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia y discapacidad en la isla de Fuerteventura.
La presidenta Lola García subrayó que este espacio representa «un avance fundamental en la atención sociosanitaria de la Isla».
Por su parte, el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, destacó que la citada piscina terapéutica «viene a dar respuesta a la gran demanda de la geografía insular, aunque actualmente el servicio se presta a los usuarios de los centros sociosanitarios del Cabildo se espera ampliarlo al sector social y a las aulas en clave».
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