Aguas de Fuerteventura licita un servicio para pode conocer las fugas de agua en la red

El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) pretende acabar con las fugas en la red insular. Para ello, ha puesto en marcha el procedimiento de contratación denominado ‘ Servicio de Detección y Localización de Fugas en las Redes de Abastecimiento’, con el objetivo de modernizar y mejorar las infraestructuras hidráulicas. La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto con el objetivo de atraer a empresas especializadas que aporten soluciones innovadoras y eficientes a la gestión del agua.

La licitación contempla un contrato con una duración inicial de dos años y un valor estimado de 238.336 euros, con posibilidad de prórroga de un año adicional, lo que permitiría alcanzar un importe total de 357.544 euros, impuestos indirectos (IGIC) excluidos.

En este sentido, desde el CAFF se apuesta por la incorporación de tecnologías avanzadas de detección, alineadas con los procesos de digitalización y modernización del sector público, «con el fin de mejorar el rendimiento hidráulico de la red y reducir el volumen de agua no registrada».

Además de las labores de vigilancia y auscultación, el contrato contempla la coordinación permanente con el personal técnico del CAAF, incluyendo la comunicación de incidencias, anomalías y resultados de los trabajos de campo, así como la detección de fraudes, averías o deficiencias en las actuaciones realizadas, reforzando así el control y la supervisión de la red.

El servicio deberá atender una red de abastecimiento extensa y compleja, con una longitud superior a los 1.600 kilómetros y características heterogéneas en cuanto a materiales y diámetros. Para ello, se requiere la implicación de equipos técnicos altamente cualificados y medios materiales adecuados que permitan dar respuesta eficaz a las necesidades del sistema.

En palabras de la presidenta del Cabildo, «este contrato responde a una prioridad estratégica para Fuerteventura: avanzar hacia un modelo de gestión del agua más eficiente, sostenible y resiliente, minimizando pérdidas y garantizando un suministro de calidad para todos los ciudadanos».

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Según Adargoma Hernández, consejero delegado del CAAF, «esta licitación es un paso más en la hoja de ruta que hemos marcado para transformar la gestión del agua en Fuerteventura. Apostamos por la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad como pilares fundamentales de nuestra acción de gobierno, con el objetivo último de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía».