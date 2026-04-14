Don Arístides regresa a casa

La figura del médico Arístides Hernández Morán (1926-2020) sigue viva en Fuerteventura, especialmente en la capital. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que preside Juan Manuel Verdugo, le tributará el próximo viernes un merecido homenaje con motivo del centenario de su nacimiento. El doctor Hernández nació en Santa Cruz de Tenerife el 17 de abril de 1926 y llegó a Fuerteventura en 1953, donde se estableció y residió hasta su muerte el 6 de octubre de 2020.‬

La cita con el recuerdo a la figura de Arístides Hernández, conocido popularmente como el médico de los pobres, será en la Casa de la Cultura, a las 19.00 horas, donde se desarrollará un emotivo acto presentado por Felipe Bermúdez. El evento acoge un vídeo sobre su figura y el legado que dejó en Fuerteventura, además de las intervenciones del abogado majorero Raúl Miranda y la escritora María Valerón.‬

El doctor Arístides Hernández Morán falleció con 94 años, en Puerto del Rosario, ciudad que en 1995 lo distinguió con el título de Hijo Adoptivo, para reconocer así la labor social y médica que realizó durante décadas en una isla sin apenas medios sanitarios.

El médico de los pobres poseía entre otros títulos, el de especialista en Dermatología, Medicina Interna y Medicina Familiar y Comunitaria, así como Diplomado en Medicina Geriátrica. Su prestigio como dermatólogo cruzó las fronteras insulares y era frecuente que pacientes de todas las islas del Archipiélago se desplazaran hasta Fuerteventura para ser atendidos por don Arístides.‬

Contaba con numerosos reconocimientos sociales e institucionales, habiendo sido declarado Hijo Adoptivo de Puerto del Rosario (1995) y Premio Fuerteventura en la modalidad de Hijo Adoptivo, otorgado por el Cabildo. Contó, además, con la Orden Civil de Sanidad, concedida por el Ministerio de Sanidad en 2005; Medalla de Plata del Colegio Oficial de Médicos, Cruz de la Orden al Mérito Militar, Presidente de Honor y Medalla de Oro de Cruz Roja Española y Medalla de Oro de Canarias en el año 2010, entre otros reconocimientos, entre ellos, el de Onda Fuerteventura, que le otorgó el galardón de Majorero del Año.‬

Huella imborrable‬

El concejal de Cultura del Ayuntamiento capitalino, Juan Manuel Verdugo, señaló ayer que «para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario era importante celebrar el centenario del nacimiento de una figura como la del doctor Arístides». «La historia de Puerto del Rosario en el siglo XX, su transformación de pueblo abandonado por las instituciones estatales, no puede entenderse sin la contribución de muchas personas, entre ellas, la de un médico como Arístides, que realizó una enorme labor para impulsar el cambio del viejo Puerto Cabras a la ciudad de hoy», destacó. Además, agregó que «lo hizo a pesar de las penurias de los medios con los que contaba la sanidad y realizó su gran labor desde una perspectiva muy humana, lo que refuerza la figura de este medico porque en él se condensa tanto la humanidad como su sapiencia».‬

A juicio de Verdugo, en el documental elaborado para ensalzar la figura del doctor y, que se presentará durante el acto de su homenaje, «tratamos de acercar a las nuevas generaciones y a aquellos que lo conocieron la figura de un personaje clave que recibió numerosos premios y distinciones por su inmensa labor social, y cuya memoria es importante conservar porque ha dejado una huella imborrable no sólo en Puerto del Rosario sino en toda Fuerteventura y en Canarias».

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