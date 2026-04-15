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El arreglo de los frontis mejora la imagen de la villa de Betancuria

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias financia el plan de rehabilitación

Dos operarios trabajan en mejorar las fachadas de Betancuria.

Dos operarios trabajan en mejorar las fachadas de Betancuria. / La Provincia

M. R. P.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que preside la majorera Jessica de León, y el Ayuntamiento de Betancuria han culminado la rehabilitación de fachadas en la Villa Histórica. Las obras han permitido recuperar la estética de los frontis, mejorando su imagen urbana y su valor patrimonial.‬

La actuación, adjudicada por un importe de 117.701 euros, ha sido financiada por el Gobierno canario a través de una subvención. El director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, mostró su satisfacción por la finalización de las obras. «Betancuria representa como pocos lugares la esencia de nuestro patrimonio histórico y cultural, y estas actuaciones refuerzan nuestro compromiso con su conservación y con la mejora de sus infraestructuras turísticas, siempre desde el respeto a su identidad», subrayó.‬

Por su parte, el alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, señaló que esta actuación «ha supuesto uno de los cambios más significativos en el conjunto del casco histórico, mejorando de forma notable la experiencia de quienes visitan y recorren la Villa».‬

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Con el objetivo de preservar la identidad histórica de la villa de Betancuria, el proyecto partió de un estudio previo que incluyó la eliminación de distintas capas de pintura en varias edificaciones. Este análisis permitió recuperar los colores originales que tradicionalmente decoraban las fachadas, destacando tonos añiles y derivados del granate.

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