El rodaje de una película de Fuerteventura en la isla dejá unos 1.6 millones de euros

Fuerteventura acoge el rodaje de la película Le Sablier o Reloj de Arena del cineasta montrealés Kim Nguyen, nominado al Óscar en 2013 por Rebelle, que dirigirá la adaptación cinematográfica del libro Le Sablier de Édith Blais, que relata sus 15 meses de cautiverio a manos de terroristas islamistas en el desierto del Sahara. La superviviente de esta terrible odisea será interpretada por Marine Johnson.

La productora canadiense Item 7 anunció en su día que «todos los que han leído el libro de Édith Blais han quedado conmovidos y sacudidos por el relato de su cautiverio a manos de yihadistas», apuntan desde la compañía cinematográfica.

Este largometraje internacional se rueda entre Quebec y Fuerteventura, elegidas por su proximidad al continente africano y sus zonas desérticas. Durante 27 días este metraje se lleva a cabo en los municipios de La Oliva y Puerto del Rosario. Noodles Production actúa como coproductor francés y Fasten Films presta servicios de producción en la isla majorera.

El film está basado en hechos reales, la cinta recrea la historia de Édith Blais, canadiense que permaneció en cautiverio durante 450 días por las fuerzas yihadistas en el desierto del Sahara, en compañía de su novio italiano, Luca Tacchetto.

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La presidenta del Cabildo, Lola García y la consejera delegada de Fuerteventura Film Commission, Nereida Calero, giraron una visita a la zona del rodaje y coincidieron en la oportunidad que supone para la isla el poder contar con producciones de este nivel. «En este caso, con una película que prevé dejar una inversiónen la isla estimada de unos 1,6 millones de euros».