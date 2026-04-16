HiperDino reforma su tienda completamente en el pueblo del Cotillo

HiperDino continúa desarrollando este año la reforma integral de varios de sus establecimientos, así hace escasas dos semanas procedió a presentar la reformar de su tienda HiperDino Express, en el pueblo de El Cotillo.

Esta tienda ha sido sometida a una transformación completa de sus instalaciones, las cuales han aumentado ostensiblemente su superficie, y todo ello, gracias a una inversión cercana al millón de euros que ha posibilitado que la tienda cuente a día de hoy con 437 metros cuadrados destinados a zona de ventas, sobre una superficie total de 558 metros cuadrados, en los que se albergará además de los habituales lineales de productos, las secciones de panadería, frutería, perfumería, bodega, zona ecológica y congelados.

Para el coordinador de HiperDino Express, (HDX) en Canarias, Felipe Díaz, «con esta actuación hemos adecuado nuestra instalación a la demanda comercial de nuestros clientes en el municipio. Esta reforma ha supuesto no sólo una mejora en cuanto a modernización de nuestras secciones y servicios, sino también en la operatividad, y en definitiva en la calidad del servicio que se ofrece a nuestros clientes en una zona de alta ocupación turística, durante prácticamente todo el año, y especialmente,a partir del mes de abril.».

En opinión deDíaz, «HiperDino afronta este año con un volumen importante de inversión en reformas en sus HiperDinos Express».

En total, actualmente, la cadena de supermercados cuenta con 93 HDX en Canarias y a final de abril dispondrá de 21 HDX en Mallorca, consolidando la apuesta del grupo empresarial por este tipo de establecimientos que ofrece productos frescos, de cercanía y de calidad, pero también otras referencias que se acercan al perfil del cliente que las visita, «más orientada a los turistas que recibimos en el Archipiélago canario» apuntó el coordinador de HDX en las Islas Canarias.

En cuanto al citado proyecto de reformas en el norte de Fuerteventura, «éste además ha incluido actuaciones que redundarán en una mayor eficiencia energética con la instalación de iluminación Led en la sala de ventas; la incorporación de la tele gestión Danfoss para la coordinación del encendido/ apagado de la iluminación, de los rótulos, del aire acondicionado y la gestión y optimización de la instalación de la cadena de frío».

Noticias relacionadas

La tienda de El Cotillo, está en la calle Los Lagos, 7 y tiene un horario de 08:00 a 22:00 horas.