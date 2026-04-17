Cien quesos de leche de cabra participan en el concurso Tebefe

Un centenar de quesos participan en el XXII Concurso Nacional de Quesos de Leche de Cabra-Premios Tabefe que se inició ayer en el marco de la Feria Agrícola, Ganadería y Pesquera de Fuerteventura (FEAGA) 2026. Los quesos participantes proceden de las islas y otras comunidades españolas. Además, unos 3.000 escolares y unos 700 mayores visitaron el recinto ferial en la jornada de este viernes.

El jurado del concurso Tebefe está formado por quince **catadores** y catadoras profesionales procedentes de diferentes consejos reguladores, asociaciones, científicas y restauración.

La presidenta del Cabildo, Lola García, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Enrique Pérez, el director general de Ganadería, Andrés Díaz, y el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez, giraron una visita a las instalaciones donde se exponen los quesos participantes y donde el jurado evalúa sensorialmente las muestras presentadas para premiar la máxima calidad, tradición e innovación del sector quesero.

Lola García puso en valor un concurso que «con más de veinte ediciones se ha consolidado como uno de los certámenes más importantes de FEAGA. Toda una seña de identidad de la feria, dentro del objetivo de promover la calidad de nuestro producto local».

Por su parte, Enrique Pérez, agradeció la presencia de los catadores y catadoras, cuya labor «es fundamental para el desarrollo de estos premios, que constituyen una excelente promoción para productores y productoras».

Escolares

El recinto ferial vivió ayer una intensa jornada con la presencia de 3.000 escolares procedentes de una quincena de centros educativos de la isla.

Los estudiantes realizaron una visita guiada a los viveros y a la almazara de producción del aceite de la Granja Experimental de Pozo Negro. Pudieron observar, asimismo, muestras de trilla con burros y vacas del país, esquila de ovejas, una exhibición comentada de raza bovina canaria y participaron en un taller de degustación de productos de Fuerteventura

Los escolares de infantil y primaria participaron, además, en las muestras de deportes y juegos tradicionales del programa ‘No Olvides Lo Nuestro’ de la Consejería de Deportes del Cabildo, que se desarrolla durante todo el fin de semana. Gracias al Gobierno de Canarias, a través de Gestión del Medio Rural de Canarias, pudieron participar también en los talleres de valorización del producto local.

Moncho Santana es uno de los alumnos que acudieron a Feaga. Mostró su satisfacción por conocer de cerca a los animales. «Me ha encantado los camellos y las vacas, algunas eran auténticos monstruos con esos cuernos y una enorme envergadura que impresiona».

Por su parte, María Rodríguez, nieta de ganadero, también mostró su satisfacción por visitar la feria. «En casa de mi abuelo siempre he visto cabras y ovejas, pero es cierto que algunos compañeros no las conocen tan de cerca. Me han gustado los carneros enormes y los burros, aunque también las gallinas del país».

La tarde también estuvo entretenida en el recinto ferial, con la participación de 700 personas de todos los centros de mayores de la Isla, procedentes de la Residencia y Centro de Día de Puerto del Rosario, y Centro de Día Josefina Plá de La Oliva, que fueron recibidas por las autoridades del Cabildo insular.

Uno de los momentos más tiernos de la jornada fue el nacimiento de dos corderos de una oveja propiedad del ganadero Andrés Torres, que tuvieron que ser asistidos por la veterinaria Ángeles Marichal.

Otro de los visitantes ilustres ayer Feaga fue Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, que anunció que el Gobierno ha aprobado esta semana para el sector primario en Canarias más de 23 millones.

Actos para este sábado en Pozo Negro

Cabras 09.00 h.: Entrada del ganado caprino de aptitud lácteo, que participará en la exposición y concursos funcional y morfológico.

Quesos 09.35 h.: Continuación del concurso nacional de quesos de cabra Tabefe donde participan un centenar de productos procedentes no sólo de las Islas sino de varias comunidades españolas.

Mercado 10.00 h.: Apertura del Mercado Agrario de la Biosfera donde los agricultores de los diferentes municipios majorero exponen una enorme variedad de productos que pueden ser adquiridos por los visitantes al recinto ferial.

Antigua 10.00 h.: La Concejalía del sector primario entrega en el stand municipal, una placa de reconocimiento por su labor de calidad y trayectoria profesional a ocho agricultores y productoras agrícolas kilómetro cero del Municipio.

Show-cooking 10.30 h.: Con productos majoreros, a cargo del Instituto de Enseñanza Secundaria Puerto del Rosario y Fuertegourmet. Se efectuarán distintas muestras gastronómicas a lo largo de toda la jornada.

Homenaje 13.00 h.: El Cabildo majorero tributará un homenaje a cinco agricultores por su contribución y dedicación al sector primario.

Razas 13.35 h.: Concurso monográfico del perro presa canario, puntuable para el Campeonato de Canarias, organizado por el Club Español del Presa Canario. También habrá exposición de perros de caza y carrera de podencos canarios con la colaboración de la Sociedad de Cazadores de Fuerteventura.

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Subasta 17.30 h.: Uno de los momentos más esperados y con mayor expectación es la subasta de sementales, acto que suele estar muy concurrido y animado por las pujas.