Feaga inaugura su 38ª edición con la agricultura como protagonista

La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga) 2026 abrió sus puertas ayer con una alta participación del sector primario e industrial. La Feria majorera se ha consolidado, en sus treinta y ocho años de vida, como la cita más importante de Canarias de los sectores de la agricultura, ganadería y la pesca. La previsión de asistencia se cifra en más de 40.000 visitantes durante este fin de semana, que tendrá el domingo su jornada más espectacular con los diferentes concursos.

Feaga 2026 cuenta con una alta participación entre profesionales, empresas del sector, colectivos y servicios complementarios de toda Canarias, con más de 200 estands con más de sesenta en la nave comercial, una veintena en la nave institucional, casi 90 en el área de productores y mercado de artesanos, y una cincuentena de ventorrillos y puestos de asociaciones. Además, en las naves de exposición de animales se concentrarán cientos de especies, desde cabras, machos cabríos, ovejas, burros de raza majorera o gallinas canarias, entre otras muchas más.

El acto de inauguración contó con la presencia de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero insular del sector primario, Enrique Pérez; el consejero regional, Narvay Quintero, y el primer teniente de alcalde de Antigua, Juan Cabrera.

La presidenta insular, Lola García, apuntó que «Feaga es mucho más que un evento. Es el reflejo del trabajo de mucha gente, nuestro producto local, nuestras tradiciones y, sobre todo, del esfuerzo de las personas que sostienen el sector primario en Fuerteventura», Además, añadió que la feria « llega en un contexto especial, con las lluvias, donde hemos vuelto a ver cómo Fuerteventura reverdece, por eso esta edición está dedicada especialmente a la agricultura, un sector que innova, se diversifica y adapta, y se reconocerá el trabajo de la actividad ganadera y pesquera con múltiples actividades durante los tres días de feria».

Escaparate de esfuerzo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aprovechó la inauguración de Feaga para destacar el papel central que la agricultura desempeña en el desarrollo de Fuerteventura, en una edición especialmente orientada a este sector. En este contexto, resaltó que la feria «se presenta como un escaparate del esfuerzo y la capacidad de crecimiento del campo majorero. También, destacó « la gestión del agua y en la importancia de reforzar las infraestructuras de riego para garantizar el futuro del sector primario».

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, Enrique Pérez, agradeció «a todos los y las profesionales del sector primario, colectivos, entidades y equipos que hacen posible lo que es, sin duda, el mayor encuentro del sector primario de Canarias».

Asimismo, el primer teniente de alcalde de Antigua, Juan Cabrera, señaló que «el municipio acoge la cita más importante del sector primario y lo recibe como cada año, por lo que agradecemos su repercusión».

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Durante de inauguración, se celebró un homenaje a Tomás Acosta y Vicente Hernández, por sus 50 años como comisionados del Mancomún de Antigua y Betancuria, respectivamente. Asimismo, se realizó un reconocimiento al Consejo Regulador del Queso Majorero en su 30º aniversario, con la presencia de su presidente, Esteban Alberto.