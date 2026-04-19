Fernando Peña, campeón del mundo de ordeño de cabras en Fuerteventura

El ganadero Fernando Peña se proclamó este domingo campeón del mundo de ordeño manual de cabras en el marco de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (FEAGA) 2026 con una marca de 4,3 kilogramos superando la cantidad de 3.8 litros logrados por el mismo en la pasada edición. La segunda plaza fue para su hermano Antonio Peña con 4,15 kilogramos y en tercero Juan Pedro Hernández con 3,7 kilogramos.

Cerca de 45.000 personas visitaron la Feria FEAGA y participaron cerca de 800 cabezas de ganado durante este fin de semana. En el acto de clausura, la presidenta del Cabildo majorero, Lola García, agradeció la gran implicación del sector primario majorero y destacó la alta participación en la feria. «Esto viene a mostrar la fuerza que tiene nuestro sector primario y lo importante que es para nuestra población: una feria con mayúsculas».

García anunció que la próxima edición se celebrará del 15 al 18 de abril, «por lo que seguiremos trabajando de la mano de los profesionales y las profesionales del sector. El Cabildo de Fuerteventura seguirá cuidando y defendiendo nuestro sector primario».

FEAGA 2026 ha contado con una alta participación entre profesionales, empresas del sector, colectivos y servicios complementarios de toda Canarias, con más de 200 stands entre nave comercial, nave institucional, el área de productores y mercado de artesanos, ventorrillos y puestos de asociaciones.

Uno de los momentos con mayor expectación fue el ronqueo de atún donde centenares de personas se acercaron para conocer, de primera mano, la labor de los pescadores durante este proceso de despiece que se conoce comúnmente como “ronqueo”, por el sonido que produce el cuchillo al atravesar la columna vertebral del túnido que se asemeja a un ronquido.

El despiece profesional y tradicional consiste en dividir el atún en tres partes: cuerpo, cola y cabeza. El ronqueo comienza con una cata con testigo en musculatura para extraer muestra de carne que una vez analizada en laboratorio daría contenido en coloración y textura grasa. A continuación, se procede a cortar la cola, descabezar el pescado, limpiar el espinazo y extraer los cuatro lomos. Una vez llegados a este punto, se procede a cortar todas las partes aprovechables como la ventresca, solomillo, morrillo y cola. Hasta 25 cortes diferentes.

Una cabra de récord

La jornada de domingo acogió el concurso de ordeño de cabra individual con máquina, con Belén Ramírez en el primer puesto con 10,7 kilogramos, en segunda posición Julián Pérez con 9,8 kilogramos, Juan Pedro Hernández en tercer puesto con 8,6 y Esteban Rodríguez cuarto con 7,8 kilogramos. Por otra parte, en la jornada de domingo se dió cuenta del fallo del jurado en el concurso nnacional de Quesos de Leche de Cabra-Premios Tabefe, que se desarrolla en el marco de la feria. El queso semicurado pasteurizado Arquema S.L de Julián Díaz fue elegido como Mejor Queso de Canarias y, además, el primer premio en semicurados pasteurizados. Por su parte, en la categoría de curados pasteurizados, el primer premio fue para el queso Maxorata de Grupo Ganadero de Fuerteventura.