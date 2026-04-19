Henar Álvarez lleva ‘La Chochoctora’ a Fuerteventura con un espectáculo de humor, música y crítica feminista
La cómica madrileña actuará el 24 de abril a las 20:00 horas en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura con una propuesta escénica que mezcla stand up, performance, canciones inéditas e interacción con el público
Henar Álvarez aterriza en Fuerteventura con La Chochoctora, un espectáculo que se ha convertido en una de las propuestas más reconocibles de su universo creativo y que ahora llega al Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. La cita está prevista para el 24 de abril, a partir de las 20:00 horas, con entradas desde 28 euros, según figura en la agenda oficial del recinto y en las plataformas de venta consultadas.
La llegada de este montaje a la isla confirma el tirón de una autora e intérprete que en los últimos años ha dado un salto notable dentro del panorama audiovisual y escénico español. Henar Álvarez ha pasado de trabajar como guionista a consolidar una voz propia en televisión y en formatos de humor cada vez más visibles. En la actualidad, presenta ‘Al cielo con ella’ en RTVE, un espacio definido por la propia corporación pública como un programa de entrevistas y humor con un tono gamberro, irreverente, transgresor y reivindicativo.
Ese sello personal es precisamente el que sostiene La Chochoctora, una función que no se limita al monólogo tradicional. La propuesta está presentada oficialmente como mucho más que un show de stand up, ya que combina humor, performance, versiones musicales con letras inéditas y la intervención del público en directo. Todo ello con un enfoque crítico sobre las estructuras que condicionan la sexualidad de las mujeres, un tema central en la identidad pública y creativa de Álvarez
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