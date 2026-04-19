La jornada de la Feria FEAGA estuvo marcada ayer por los reconocimientos y homenajes a agricultores, no en vano esta edición está dedicada al sector agrícola. El Cabildo majorero tributó un homenaje institucional a seis profesionales, uno a título póstumo, mientras que el Ayuntamiento de Antigua, hizo lo propio con ocho galardones a agricultores y empresas productoras.

Juan de Saá y Armando Melián, este último a título póstumo (Tuineje), Daniel Melián (Antigua), Antonio González (La Oliva), Pedro Cabrera (Pájara) y Ángeles Valdivia (Puerto del Rosario). Son los seis agricultores que ayer recibieron un merecido homenaje por parte del Cabildo de Fuerteventura por su contribución durante décadas al sector agrícola.

Uno de los momentos más emotivos se produjo con el reconocimiento a título póstumo a Armando Melián González por el impulso al asociacionismo en la agricultura, fundador de la Fábrica de Aloe que funciona actualmente en Tiscamanita y fue promotor de importantes avances como el convenio con el Consorcio de Abastecimiento de Aguas (CAAF) que permite los agricultores recibir bonificaciones para el agua agrícola. Su hijo, del mismo nombre que el homenajeado, recogió el premio.

Los magníficos de la agricultura majorera | LP/DLP

Otro de los referentes del sector agrícola en la isla, que también fue condecorado, es Juan de Saá, defensor incansable de la unión del sector, estuvo al frente de la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal durante 28 años, un periodo en el que consolidó estructuras, abrió mercados y fortaleció la voz colectiva de los agricultores de la zona sur.

La presidenta insular, Lola García, resaltó la importancia de rendir homenaje a las personas que han puesto a la agricultura en lo más alto de Canarias, siendo Fuerteventura referente histórico: «son todo un ejemplo para toda la sociedad majorera y las administraciones. Es fundamental que la ciudadanía conozca el trabajo que han hecho y se les reconozca como se merecen».

Por su parte, el Ayuntamiento de Antigua también quiso reconocer la labor de agricultores y empresas vinculados al sector agrícola y empresas productoras kilómetro cero del municipio. Así, se le entregó un placa de agradecimiento a la trayectoria profesional. «Un reconocimiento merecido por su colaboración y compromiso con Antigua, siendo embajadores en eventos y ferias del mejor sabor, tradición culinaria y fusión de vanguardia gastronómica», añadió el concejal del sector primario, Fernando Estupiñán.

Los magníficos de la agricultura majorera | LP/DLP

Concursos

El recinto ferial de Pozo Negro acogió ayer la tercera edición del concurso de valoración morfológica para cabras adultas organizado por el Cabildo majorero. Durante el evento, se valoran aspectos morfológicos y el estado sanitario del animal. Así, el primer premio fue a parar a un ejemplar del ganadero Pablo Rodríguez de Tesejerague.

En cuanto al primer concurso morfológico del Burro Majorero, una de las principales novedades de esta edición, que fue organizado en la colaboración de la Asociación Soo... para la Conservación y el fomento del Burro Majorero, Doramas Santana (Tiscamanita) y Paco José Bordón (Villaverde) fueron los grandes triunfadores.

El premio en la categoría macho y hembra fue para Tofio y Jandía, ambos animales del criador Santana, mientras que el primer puesto en hembras jóvenes sería para Niebla, de Bordón.

Los magníficos de la agricultura majorera | LP/DLP

Durante el concurso, se hace una valoración morfológica del ejemplar, evaluándose características como la banda crucial en el lomo, las cebraduras en las patas, la altura, entre otros criterios.

Subasta

Una de las subastas más emocionantes de las últimas ediciones de FEAGA con pujas de gran valor por parte de ganaderos y ganaderas de Fuerteventura y Lanzarote. La más alta correspondió a un ejemplar de la ganadería de Andrés Rodríguez de Lajares, que fue adjudicado a Nicolás Castro de La Pared por 2.625 euros.

Un ejemplar de Javier Cerdeña recibió la segunda puja más alta: 2.200 euros por parte de Esteban Rodríguez y la tercera correspondió al ejemplar de Blas Gregorio por 2.150 euros que fue adquirido por Pedro Peña.