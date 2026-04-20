El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba la ampliación de la depuradora de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, por 15,6 millones
El Ejecutivo prevé que la finalización de los trabajos para duplicar la capacidad de la infraestructura esté en 2029 tras sacar a licitación el proyecto en la primera quincena del próximo mes de mayo
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la actualización del coste del proyecto para duplicar la capacidad de la depuradora de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.
Al proyecto se han incorporado varias mejoras, por lo que superará los 15,6 millones de euros de coste y el plazo de ejecución se sitúa en 2029.
La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas espera que el proyecto pueda ser licitado en la primera quincena de mayo.
Inversión por anualidades en la depuradora de Puerto del Rosario
La planificación contempla destinar 500.000 euros en 2026; 6,5 millones en 2027; 7,1 millones en 2028; y 1,4 millones en 2029.
La Consejería ha explicado que el proyecto responde a la saturación de la instalación, que actualmente tiene una capacidad de tratamiento de 3.000 metros cúbicos de aguas residuales diarios, de manera que se ampliará hasta los 6.000.
El proyecto, en detalle
Con este proyecto se podrá aumentar la capacidad ante episodios de lluvias intensas y se mejorará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de depuración, vertido y reutilización de aguas residuales urbanas.
Los trabajos supondrán ampliar las líneas de tratamiento, con nuevos sistemas de depuración de mayor eficiencia.
Se incorporarán procesos avanzados de tratamiento biológico que mejoran la calidad del agua resultante y aportan estabilidad al proceso en situaciones de variación de caudales.
Se optimizará la eliminación de sólidos y arenas y se construirán nuevas instalaciones para una deshidratación más efectiva de fangos, de modo que se reducirá el volumen de residuos generados.
Agua de mejor calidad para riego
El agua resultante del tratamiento será de mejor calidad y se podrá usar para riego en el sector primario y otros usos, como el riego de zonas verdes, ha indicado la Consejería.
El proyecto también contempla una reducción de vertidos al mar, así como la mejora de los que se puedan producir y el refuerzo de la integración ambiental de la instalación, ubicada en la zona industrial de Risco Prieto.
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