La película de Resines y Quim Gutiérrez, rodada en Fuerteventura, se estrena 10 de julio

La película Haciendo amigos del director David Marqués, protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez y rodada en Fuerteventura, llegará a los cines el próximo 10 de julio.

Este largometraje fue rodado en localizaciones de Puerto del Rosario, Pájara y Oasis Wildflife Fuerteventura durante el pasado mes de febrero, ha informado el Cabildo majorero en un comunicado.

La consejera delegada de Fuerteventura Film Commission, Nereida Calero, ha subrayado la oportunidad que supone para la Isla "poder contar con producciones de gran nivel, que requieren un esfuerzo de coordinación con las productoras y las diferentes instituciones implicadas".

Respeto al entorno e influencia en la economía de la isla

Para Calero, "es importante seguir facilitando este tipo de rodajes, para que Fuerteventura siga siendo destino referente para las producciones audiovisuales, siempre desde el respeto al entorno y contribuyendo a la economía y el empleo local".

Santiago Segura presenta esta comedia de Sony Pictures International Productions, bajo la producción ejecutiva de María Luisa Gutiérrez.

Está dirigida por David Marqués y escrita por Marta González de Vega (Padre no hay más que uno, Vacaciones de Verano), quien también forma parte del reparto junto a Megan Montaner, entre otros.

¿De qué va la película 'Haciendo amigos'?

Haciendo amigos cuenta una historia donde los prejuicios saltan por los aires y los personajes se ven obligados a descubrir a los demás desde una nueva mirada.

Sony Pictures International Productions presenta Haciendo amigos una producción de Pequeñas Grandes cosas AIE, Bowfinger Int Pictures, Esto también pasará, Glow, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia, en coproducción con Studio 33 con la participación de Prime Video y Atresmedia y con el apoyo del ICAA, que será distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia.