Pájara participará en el concurso mundial de quesos

El Ayuntamiento de Pájara ha anunciado su participación con estand propio y la presencia de queserías del municipio en la feria mundial del queso World Cheese Awards, que se celebrará en Córdoba del 12 al 15 del próximo noviembre, donde se espera más de 5.000 quesos y 300 jueces internacionales para evaluarlos.

Las diversas iniciativas que viene desarrollando la Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige José Díaz, como el apoyo a las apañadas, siembra de trigo, la Feria del Bonito y del Atún, promoción de los productos del sector, así como el apoyo constante al sector, entre otras medidas, ha posibilitado que la gente del campo y la mar valoren de forma positiva la gestión de Díaz al frente de estas áreas.

Con respecto a la participación del municipio sureño en la World Cheese Awards, Díaz apunta que la asistencia a la feria «es uno de los grandes proyectos, y aprovechando que este año se celebra en Córdoba, vamos a participar con un estand propio del Ayuntamiento en la que es la feria más importante en el mundo del queso»

El edil sureño se deshace en elogios hacia el queso majorero, «una cultura que se ha transmitido de generación en generación, gracias a las enseñanzas de nuestras abuela en el proceso de elaboración: ordeño, el cuajo, la empleita, la maduración, entre otros, y darle ese carácter que ha hecho tan internacional al queso de Fuerteventura.Sin embargo, no podemos olvidarnos de la cabra de raza majorera, la mayor productora de leche del mundo en zonas áridas».

Uno de los retos de José Díaz al frente de la Concejalía es garantizar el relevo generacional, «darle visibilidad al sector primario para que los jóvenes lo vean como atractivo y se incorporen. Para ello, debemos acercar la ganadería, la agricultura y la pesca a los más jóvenes. Además, contamos con un Ciclo de Ganadería en Gran Tarajal y es una buena oportunidad para que los jóvenes se formen. No podemos perder nuestra soberanía alimentaria». Al margen del éxito de Pájara en la recién finalizada feria Feaga, donde su estand fue uno de los espacios más visitados del evento. La verdad es que la feria fue bastante positiva con una afluencia de público desmesurada, con un incremento notable de animales presentados y con nuestro estand muchas veces desbordado a causa de la enorme cantidad de público que se acercó para apreciar su decoración, degustar los productos e incluso informarse del sector primario del municipio. Estamos muy contentos por la respuesta de la gente».

Otro de los recientes éxitos del Ayuntamiento sureño ha sido la cuarta edición de la Feria del Bonito y del Atún con miles de asistentes y más de 2.600 tapas servidas en Morro Jable. «Un evento que refuerza el valor del producto local y la tradición pesquera», señala José Díaz al respecto.

Noticias relacionadas

Hace escasos días, el Consistorio de Pájara y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena firmaron un acuerdo de colaboración para la promoción del aceite de oliva virgen extra y el fortalecimiento del sector agroalimentario. La firma, realizada en el marco del Salón Gourmets, de la mano del edil José Díaz, difundir este producto como referente gastronómico.