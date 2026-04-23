La potabilizadora del sur de Fuerteventura se ubicará en Matas Blancas

Lo que era un secreto a voces lo desveló ayer la Junta General del Consejo insular de Aguas de Fuerteventura. La futura planta desaladora del sur estará ubicada en la zona de Matas Blancas, en las cercanías de la localidad turística de Costa Calma, en el municipio de Pájara. El citado órgano lo aprobó por unanimidad, siendo una infraestructura necesaria para descentralizar la producción y mejorar el abastecimiento de agua en toda la Isla.

La previsión es que empiece a funcionar con una producción inicial de unos 15.000 metros cúbicos al día, aunque se irá incrementando de forma progresiva. Dentro de la planificación del Cabildo majorero para mejorar el abastecimiento de agua, «una de las actuaciones prioritarias es la implantación de un centro de producción en la zona Sur, para reducir la dependencia de Puerto del Rosario y mejorar el caudal en toda la Isla», apuntó la presidenta insular, Lola García. Además, agregó que «la aprobación de ubicación nos permite continuar trabajando en la elaboración del proyecto básico y proseguir todas las actuaciones necesarias para su redacción y posterior contratación».

Tras oficializarse la ubicación, se dará vía libre a la redacción del proyecto básico e irá acompañada de un periodo de dos o tres años para tramitar autorizaciones ligadas a accesos, enganches al servicio eléctrico o vertidos de salmuera, entre otras. El siguiente paso es trasladar el acuerdo a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, al objeto de proceder al desarrollo de los trabajos y actos administrativos requeridos para la elaboración del proyecto, como paso previo a la correspondiente autorización y posterior contratación y ejecución de las obras.

Criterios técnicos

El estudio preliminar de alternativas de la ubicación de la citada desaladora se ha basado en criterios técnicos como las comunicaciones y el acceso a la zona, su antropización previa, facilidades para el abastecimiento eléctrico, posibilidades para implantar energías renovables o las características del suelo. También, se ha atendido a la protección de zonas altamente sensibles como ZEPA, ZEC, Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) o áreas con riesgo de inundación, entre otras cuestiones a tener en cuenta.

Por su parte, el consejero insular de Aguas, Adargoma Hernández, señaló que «esta infraestructura se encuentra planificada en el Plan Hidrológico Insular, por lo que corresponde al Consejo Insular de Aguas acordar su ubicación, en base a los estudios realizados por convenio con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)».

Además, Hernández agradeció al Ayuntamiento de Pájara por el papel clave que tiene en el impulso de este expediente, «siempre colaborando para que podamos contar lo antes posible con una planta desaladora que dará respuesta al incremento de la demanda en la Isla y que empezará con una producción inicial de alrededor de 15.000 metros cúbicos al día, con la intención de poder aumentarla progresivamente».

El director general de Aguas del Gobierno de Canarias, José García, explicó que «se da un paso importante para garantizar el futuro hídrico de Fuerteventura, especialmente en su zona sur».