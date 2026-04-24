CC arremete contra el PP por la central eléctrica del Charco de Puerto del Rosario

Asamblea Majorera-CC ha criticado con dureza al Partido Popular (PP), sus socios de gobierno en el Gobierno de Canarias, y especialmente al consejero popular, Mariano Hernández Zapata, por el anunciado desmantelamiento de la central eléctrica de El Charco.

Los nacionalistas capitalinos denuncian que pretenden ubicar la industria energética en otros barrios de Puerto del Rosario. Desde AM-CC consideran que es una imposición energética inaceptable por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de la consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, después de que se está ignorando el criterio unánime de las instituciones majoreras para el desmantelamiento de citada central térmica de El Charco y su reubicación en Zurita.

Ante ello, los nacionalistas acusan directamente al consejero Zapata y a la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, de «no haber defendido los intereses del municipio y de permitir que se imponga un modelo que traslada el problema de El Charco a otros barrios, especialmente a la zona alta del barrio Fabelo». «Lo que están haciendo es cambiar un problema de sitio, no resolverlo. Están sacando la central de El Charco para meterla en otros barrios de Puerto del Rosario», critican desde AM-CC.

Además, recuerdan que tanto el Ayuntamiento como el Cabildo han defendido de forma reiterada una solución clara «centralizar la implantación energética en Zurita, en Los Llanos Pelados, donde existe suelo público, planificación urbanística y consenso institucional. Una alternativa que ha sido trasladada tanto al Gobierno de Canarias como al Ministerio».

Sin embargo, denuncian que el procedimiento estatal de concurrencia competitiva y las decisiones vinculadas a la emergencia energética están abriendo la puerta a la implantación de nuevas infraestructuras en la zona de La Herradura, donde ya se están desarrollando instalaciones y proyectos empresariales.

La formación nacionalista acusa al Ministerio para la Transición Ecológica de liderar este proceso «de espaldas a Fuerteventura y al consejero Zapata de actuar como cómplice necesario de esta imposición, al no defender el criterio acordado en la Isla». También, añaden que «Zapata no puede mirar para otro lado. Tiene la responsabilidad de defender a Fuerteventura y está permitiendo que se vulneren los acuerdos y el modelo territorial del municipio».