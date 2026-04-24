El centro de FP de Morro Jable evita desplazamientos de 100 kilómetros

La puesta en marcha este curso del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en Morro Jable por la Consejería de Educación del Gobierno canario ha supuesto un avance decisivo para el sur de la Isla, al permitir evitar desplazamientos de más de cien kilómetros y mejorar la igualdad de oportunidades en el acceso a estos estudios. Este nuevo centro, que comenzó su actividad con enseñanzas de varias familias profesionales y más de un centenar de estudiantes, responde a una demanda histórica de la comunidad educativa majorera y refuerza la presencia de la FP en el conjunto del territorio insular permitiendo aumentar y diversificar la oferta de ciclos formativos que se pueden cursar.

La Consejería regional de Educación, dirigida por Poli Suárez, ampliará el próximo curso la oferta de Formación Profesional en la isla majorera con nuevas enseñanzas de grado medio y superior, dobles titulaciones, itinerarios formativos adaptados y cursos de especialización.

En una isla marcada por las largas distancias entre municipios y núcleos de población, la planificación de la oferta cobra una especial relevancia. El objetivo es acercar la FP a la comunidad educativa majorera, distribuir mejor las enseñanzas por zonas y dar respuesta a perfiles profesionales ligados tanto al tejido productivo de Fuerteventura como a las expectativas del alumnado.

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La nueva oferta, entre otros estudios, incorpora en la familia Agraria los ciclos de Producción Agroecológica y Producción Agropecuaria, a los que se suma, Actividades Auxiliares en Agricultura lo cual permitirá fortalecer el sector primario con profesionales. n