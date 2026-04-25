La Autoridad Portuaria construye los cajones para el muelle comercial

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha comenzado a fabricar los ocho cajones del proyecto la ampliación del muelle comercial de la capital majorera, una infraestructura que mejorará el abrigo general del puerto respecto de los oleajes de componerte norte, aumentando la operatividad del muelle, y que además servirá de atraque para la descarga de productos petrolíferos, liberando el tramo final del muelle comercial que se destinará a otros usos.

El primero de los cajones, denominado Virgen de la Peña, ya está construido, y a lo largo de este fin de semana se procederá a su botadura y atraque en el puerto de Las Palmas, en donde permanecerá hasta su traslado al muelle de Puerto del Rosario, donde serán fondeados. El cajón tiene unas dimensiones de 36,05 metros de eslora, 19,55 metros de manga y un puntal de 15,90 metros. Se ubicará en la futura rampa ro-ro, con lo cual sus dimensiones son más pequeñas que el resto de los siete cajones restantes.

La construcción de estos cajones flotantes rectangulares de hormigón armado, están aligerados en su interior con celdas rectangulares y con una zapata continua en su parte inferior.

El nuevo dique cuenta con dos tramos y un tacón con una inversión de a 40.662.697,66 euros. El primero de los tramos estará formado por dos cajones y su longitud total será de 105,30 metros, mientras que el segundo tendrá cinco cajones y su longitud será de 269,90 metros. Adicionalmente a se dispondrá de un tacón adosado al segundo de 36.25 metros.