La nueva sede de Servicios Sociales de Puerto del Rosario mejora el servicio con más personal

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario inauguró ayer la nueva sede municipal de Servicios Sociales, ubicada en la calle peatonal, un espacio moderno, accesible y dimensionado para responder a las necesidades actuales del municipio capitalino aunque llevaba meses en funcionamiento.

El acto contó con la asistencia del alcalde capitalino, David de Vera; la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el consejero de Bienestar Social del Cabildo, así como miembros del grupo de gobierno municipal.

Las nuevas instalaciones ocupan dos plantas de aproximadamente 370 metros cuadrados cada una, superando los 740 metros cuadrados de superficie útil total. El edificio ha sido diseñado para ofrecer una atención más cómoda, cercana y eficaz, tanto para la ciudadanía como para el personal municipal que desarrolla su labor diaria en este servicio esencial.

Entre los espacios habilitados en la nueva sede destacan 20 despachos de atención individualizada, sala de espera, sala de juntas, office, zona administrativa diáfana, espacio específico para el equipo de prevención, sala de atención a menores, aseos, escaleras y ascensor, además de una sala de juego infantil pensada para facilitar la estancia de las familias durante sus gestiones.

La nueva oficina acoge a un equipo multidisciplinar integrado por 14 trabajadoras sociales, 4 psicólogas, 2 educadoras, 1 pedagoga, 1 abogada, 2 animadores socioculturales, 1 monitora, 5 administrativos, 3 auxiliares administrativos y 1 auxiliar de gestión. «Un conjunto de profesionales que da respuesta diaria a numerosas realidades sociales del municipio», señalan fuentes municipales.

El alcalde, David de Vera, que también es el responsable de los Asuntos Sociales, señaló que «hoy abrimos una infraestructura muy necesaria para nuestro municipio. Servicios Sociales merecía unas instalaciones acordes al trabajo tan importante que aquí se realiza cada día. Hablamos de atención directa a personas, de acompañamiento y de respuestas en momentos difíciles, y eso exige espacios dignos, funcionales y humanos». Además, añadió que «esta nueva sede permite mejorar la organización interna, ganar privacidad en la atención y ofrecer un entorno más amable».

Por su parte, Lola García destacó «la importancia de seguir sumando recursos públicos destinados al bienestar social y a la atención de las personas. Cuando las administraciones colaboran, quien gana es la ciudadanía».