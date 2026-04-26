El talento majorero explota

El talento majorero está al alza. Mayor eficiencia y sostenibilidad, reducción en el uso de recursos críticos como agua y fertilizantes, una mayor productividad o adaptación al cambio climático. La décimo tercera edición de Ciberlandia estuvo destinada a la aplicación de la inteligencia artificial y la innovación en la agricultura.

Unos 250 estudiantes de primaria y secundaria de diferentes centros educativos de Fuerteventura participaron en el citado evento formativo, que lleva a cabo la Consejería insular de Nuevas Tecnologías, junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Durante una semana, se han formado en robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) los centros CEIP Lajares, CEIP Puerto Cabras, CEIP La Hubara, CEIP Tarajalejo, IES Corralejo, IES Gran Tarajal, IES Puerto del Rosario e IES Vigán.

A la final se clasificaron una treintena de estudiantes de primaria y secundaria procedentes de todos los centros mencionados, que tuvieron como misión poner en marcha un sistema de agricultura inteligente. El espacio de juego estuvo compuesto por tres tipos de plataformas que los participantes debieron conocer y gestionar.

Las tres unidades robóticas programadas por el alumnado de Primaria han sido las encargadas de recoger los recursos necesarios para el cuidado de los cultivos, tales como semillas, insecticidas o agua) de las plataformas dispensadoras para, posteriormente, transportarlos hasta las parcelas de cultivo. Los robots fueron programados utilizando Lego Spike Prime, una conocida herramienta educativa para el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional. El alumnado implementó un sistema de siguelíneas, permitiendo al robot seguir una línea negra y, al detectar determinados colores en las intersecciones, ejecutar la acción de giro o avance correspondiente.

Por su parte, las ocho unidades robóticas de Secundaria fueron las responsables de gestionar el circuito de navegación, asegurándose que las unidades de Primaria pudieran llegar a su destino. De esta manera, los estudiantes de Secundaria coordinaron los movimientos de las plataformas para que varios robots pudieran circular simultáneamente sin conflictos, trabajando con Python o lenguaje líder en robótica moderna, y software propio.

Este reto exige una comunicación continua y efectiva entre los equipos. Las unidades de primaria no pueden completar su ruta si el camino no está construido y los equipos de secundaria necesitan conocer en cada momento cuál es el destino de cada robot para trazar el camino correcto, y que los cultivos tengan una producción exitosa.

La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, señaló que Ciberlandia, « es un evento educativo de gran éxito y arraigo en nuestra Isla, que busca acercar la tecnología a las aulas y fomentar habilidades como el trabajo en equipo y la creatividad». Además, añadió que «es importante despertar las vocaciones científicos-técnicas desde edades tempranas, de manera que los estudiantes tengan la oportunidad de descubrir todo su potencial en el mundo de las nuevas tecnologías, un sector en auge en Fuerteventura».

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Por su parte, la consejera Carmen Alonso, apuntó que el evento «despierta interés entre el alumnado, una acción educativa que los acerca a nuevas tecnologías y las vocaciones científicas».