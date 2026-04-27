El Auditorio de Antigua acoge “La Desnudez”, una propuesta escénica sobre el amor, la intimidad y los vínculos

El Auditorio de Antigua abrirá sus puertas el próximo 2 de mayo a las 20:30 horas para acoger “La Desnudez”, una propuesta teatral que invita al público a sumergirse en un viaje emocional entre la muerte, el amor y la necesidad humana de conectar con los demás. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Sobre el escenario, dos figuras protagonizan una travesía íntima en la que se exploran sentimientos universales como el deseo, la fragilidad y los lazos que unen a las personas. La obra plantea una reflexión sobre aquello que permanece cuando desaparecen las máscaras y solo queda la esencia.

“La Desnudez” se presenta como una pieza poética en la que el lenguaje corporal adquiere un papel protagonista. A través del movimiento, la música y el silencio, la representación construye un diálogo sensorial capaz de emocionar y hacer pensar al espectador.

La propuesta escénica apuesta por una narrativa visual y simbólica, donde cada gesto y cada pausa tienen significado. El resultado es una experiencia teatral diferente, centrada en la sensibilidad y en la fuerza expresiva del cuerpo.

El municipio de Antigua vuelve así a reforzar su agenda cultural con una cita destinada a los amantes del teatro contemporáneo y las artes escénicas.

Cartel de La Desnudez / La Provincia

Una cita cultural gratuita en Antigua

La representación tendrá lugar en el Auditorio de Antigua, uno de los espacios culturales de referencia del municipio, que continúa acogiendo espectáculos de distintas disciplinas para acercar la cultura a vecinos y visitantes.

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Con acceso gratuito, “La Desnudez” se perfila como una oportunidad para disfrutar de una obra singular en un formato cercano e inmersivo.