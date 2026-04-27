El Gobierno de Canarias confirma que no hay listas de espera en dependencia en Fuerteventura
La consejera regional, Candelaria Delgado, asegura que tampoco las hay en discapacidad, gracias a las acciones para modernizar los servicios
Fuerteventura no tiene listas de espera en discapacidad y dependencia. Así lo anunció este lunes en la capital majorera la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en el transcurso de la jornada sobre los Servicios Sociales en Canarias, a la que acudieron medio centenar de personas relacionadas con los servicios sociales en la Isla.
Delgado destacó que Fuerteventura, al igual que el resto de islas no capitalinas, «ya no tiene listas de espera en Discapacidad o Dependencia, gracias a las diversas acciones llevadas a cabo para modernizar y adaptar los servicios a las necesidades de la ciudadanía en pleno siglo XXI». Asimismo, recordó que el primer Diagnóstico y Análisis Multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias, paso previo al Plan Estratégico, que se presentó también este lunes y fue aprobado recientemente en Consejo de Gobierno.
Precisamente, entre las propuestas de trabajo para la mejora del citado Sistema, este primer Diagnóstico propone mejorar la coordinación con otros sistemas de protección social para reducir las barreras de acceso, y la necesidad de modernizar la organización interna y los procesos de gestión. «Nuestro trabajo está precisamente centrado en hacer realidad el sistema canario de servicios sociales, un sistema más integrado, que permita observar a cualquier ciudadano o ciudadana desde una perspectiva 360, con su historia previa y reciente, que facilite a la administración la toma de decisiones más personalizadas y efectivas».
Calidad de vida
El consejero insular de Bienestar Social, Víctor Alonso, señaló que era necesario modernizar los servicios sociales que «llevan veinte años de la misma manera». Además, añadió que «en la isla venimos trabajando en los programas de calidad de vida y dependencia con los ayuntamientos, ya que estos son las primeras puertas de entrada de los ciudadanos. Por ello, seguimos colaborando con los Consistorios para que puedan garantizar una atención óptima y adecuada a los vecinos».
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