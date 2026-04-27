Puerto del Rosario
Guisguey recuerda a su alcalde asesinado por dos legionarios en 1976
Los vecinos del pueblo tributan un homenaje al alcalde pedáneo, Pablo Espinel de Vera, al cumplirse cincuenta años de su muerte violenta
M.R.P.
Hoy se cumple medio siglo del asesinato a tiros del alcalde pedáneo de Guisguey, Pablo Espinel de Vera, con tan sólo 43 años, a manos de dos legionarios del Tercio Don Juan de Austria de la Legión, cuerpo militar recién llegado a Fuerteventura tras la descolonización del entonces Sáhara español. Fue un 27 de abril de 1976, y a pesar de los años que han transcurrido desde aquel fatídico suceso, los vecinos del pueblo siguen recordando la figura de aquel ejemplar vecino y agricultor.
La Asociación Vecinal Los pajeros, del pueblo de Guisguey, tienen muy presente la figura de este vecino asesinado a quemarropa. En 2017 inauguraron un conjunto etnográfico compuesto por una era, un taro y un pajero complementado con una escultura de Espinel y su mujer Agustina Jiménez Vera, obra del artista Lixber Reguera. Para ello, el colectivo vecinal realizó una campaña para recaudar fondos que posibilitaran la construcción de este conjunto escultórico. Lograron recaudar 8.746 euros de donaciones particulares pero hay que sumar a esta iniciativa el trabajo de los vecinos y vecinas para hacer realidad esta iniciativa popular.
Por la espalda
Pablo Espinel nació en Guisguey en septiembre de 1932. Agricultor y ganadero, fue alcalde pedáneo desde 1971 hasta abril de 1976, cuando encontró la muerte de forma trágica a manos de dos legionarios que habían huido del cuartel y dirigen a su casa a pedir agua, comida y ropa de paisano.
El cabo A.D.T. llevaba consigo un subfusil, José G. P., un aparato de radio, J.R.B., una armónica y R.T.M, cinco cartillas de licenciamiento. El cabo A.D.T. y el legionario J.G.P. se acercaron con el arma y tras una discusión con Espinel en las cuadras de la vivienda le dispararon por la espalda y sin posibilidad de defenderse. Pablo, herido de muerte, consiguió llegar hasta la vivienda y cogió una escopeta de caza para defenderse, pero ni siquiera llegó a ponerle los cartuchos porque una segunda ráfaga de balas acabó con su vida. S
Su esposa presenció desde una gavia cercana donde estaba arrancando sementera como acababan con la vida de su marido y corrió a refugiarse a casa de un vecino.
Los dos asesinos del alcalde pedáneo y tres compañeros que le acompañaron en su huida fueron detenidos horas más tardes del asesinato escondidos en unos tarahales junto al mar en la Rosa del Agua. Los autores de la muerte de Pablo Espinel fueron condenados por un Tribunal Militar a 30 años de cárcel. Esta noche se hace de nuevo justicia.
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