El Partido Popular de Tuineje exige la puesta en marcha del ascensor del centro de mayores de Gran Tarajal tras cinco meses averiado

El Partido Popular de Tuineje, en Fuerteventura, exige al grupo de gobierno municipal, formado por CC y PSOE, la puesta en funcionamiento urgente del ascensor del centro de mayores de Gran Tarajal, que lleva cinco meses averiado, dificultando el acceso a las instalaciones. El PP denuncia, en un comunicado, que esta situación está afectando directamente a las personas mayores, muchas de las cuales no pueden acudir al centro con normalidad.

Los familiares se ven obligados a ayudarles a subir y bajar escaleras

Esther Hernández, portavoz popular en Tuineje afirma que no se puede permitir que un servicio básico como un ascensor esté meses sin funcionar, convirtiéndose en una barrera para los mayores.

"Los familiares se ven obligados a ayudarles a subir y bajar escaleras, con el riesgo que ello conlleva", recalcan en el comunicado. La portavoz añade que: “Hablamos de accesibilidad, de dignidad y de garantizar su participación en la vida social del municipio”.

También ha intervenido la concejala Mayka Marrero, subrayando que “el centro de mayores debe ser un espacio plenamente accesible, no un lugar donde se limiten derechos por falta de mantenimiento” y recuerda que la accesibilidad no es un aspecto secundario, sino fundamental para la autonomía, la seguridad y la calidad de vida de las personas mayores.

"El Ayuntamiento cuenta con financiación para el mantenimiento del centro"

En la declaración, los populares resaltan que los propios usuarios han trasladado públicamente su malestar, lo que evidencia una situación que consideran insostenible y han insistido en que, según el convenio con el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento es responsable del mantenimiento del centro, contando además con financiación para ello.

El Partido Popular insta al grupo de gobierno a actuar con urgencia y responsabilidad para resolver este problema, garantizando un servicio digno y accesible para los mayores del municipio.