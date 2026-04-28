Así trabaja el Hospital de Fuerteventura que ha logrado una certificación pionera en Canarias

El Hospital General de Fuerteventura ha logrado un nuevo reconocimiento en el ámbito sanitario. Su Unidad de Terapia Intravítrea ha sido acreditada por la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), un sello que certifica el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad en el tratamiento de enfermedades de la retina.

Este aval sitúa al centro como uno de los referentes en Canarias en este tipo de procedimientos, siendo además el segundo hospital del archipiélago en obtener esta certificación, tras el Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria.

Tratamiento clave para enfermedades oculares

La terapia intravítrea consiste en la administración de fármacos directamente en el interior del ojo, un procedimiento que se realiza en condiciones estrictas de asepsia, en una sala específica y con anestesia tópica. Se trata de una técnica segura y eficaz que permite tratar patologías como la degeneración macular asociada a la edad, el edema macular diabético o las oclusiones vasculares retinianas.

En el caso de Fuerteventura, la unidad atiende semanalmente a una media de 30 pacientes, adaptando la actividad a las necesidades clínicas y a la demanda asistencial.

Más de 7.000 tratamientos desde su creación

Desde su puesta en marcha en febrero de 2017, la unidad ha incorporado a 728 pacientes al circuito asistencial y ha administrado un total de 7.041 inyecciones, consolidando su papel dentro del sistema sanitario insular.

Este trabajo se apoya en un equipo multidisciplinar formado por seis oftalmólogos, personal de enfermería y técnicos auxiliares, que desarrollan su labor de manera coordinada.

Un reconocimiento con proyección

La acreditación, con validez hasta 2029, refuerza la calidad asistencial del centro y su compromiso con una atención segura, eficaz y centrada en el paciente.

Desde el hospital recuerdan que ante cualquier alteración visual, el primer paso debe ser acudir al médico de Atención Primaria, que valorará la derivación al especialista. Además, se recomienda prestar atención a síntomas como destellos de luz, aparición repentina de “moscas volantes” o distorsión en la visión, que pueden alertar de problemas en la retina.