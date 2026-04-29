Las 80 Viviendas de Gran Tarajal más cerca de la rehabilitación

Subsanación de patologías constructivas en los siete edificios que componen el complejo, mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de fachadas y zonas comunes y renovación del entorno urbano y espacios ajardinados deteriorados. Estos algunos de los objetivos del proyecto de rehabilitación de las 80 viviendas de Gran Tarajal, casas de protección oficial, que necesitan ser rehabilitadas después de muchos años. Las mismas fueron cosntruidas hace 46 años y presentan serias dificultades en sus estructuras y accesos. Durante años han recibido falsas promesas por parte de los políticos de turno de que las mismas serían arreladas, pero todo quedó en falsas promesas. Ahora el Ayuntamiento de Tuineje impulsa el proyecto para recuperar esas viviendas a través del proyecto de Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU).

El ARRU de las 80 Viviendas de Gran Tarajal integra el conjunto del barrio con el mismo nombre y las calles colindantes. Se compone de siete edificios, de los cuales cinco están integrados por dos bloques cada uno, y dos constituyen un agrupamiento de viviendas adosadas, perteneciendo todos a la urbanización conocida como Las 80 Viviendas. En total, los siete edificios están integrados por las citadas casas.

La construcción de este barrio se remonta a 1980, según Catastro, tiene el 100% de su edificabilidad materializada con uso residencial. En su origen, este conjunto de viviendas fue una promoción de viviendas de protección oficial.

La antigüedad de los edificios unido a la falta de conservación de muchos de ellos, ha derivado en diversas patologías de variada consideración. Además, el barrio presenta problemas de accesibilidad, instalaciones urbanas deficientes, zonas ajardinadas en mal estado, y otras patologías, lo que hace necesaria la puesta en marcha de una actuación urgente para la rehabilitación del barrio.

El Ayuntamiento de Tuineje mantuvo un encuentro con los vecinos para informar que los técnicos del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) ya se encuentran totalmente desarrollados y listos para su ejecución.

El encuentro, contó con la participación del consejero insular, Víctor Alonso, y el concejal de Vivienda de Tuineje, Miguel Andújar, sirvió para explicar a los vecinos los pasos administrativos necesarios para iniciar la licitación de las dos fases del proyecto. Durante la sesión, se trasladó a los vecinos que, para que el Ayuntamiento pueda intervenir legalmente y ejecutar las obras de mejora, es imperativo que los propietarios formalicen la puesta a disposición del suelo y crear una comunidad de vecinos..

«Los proyectos están redactados y la financiación comprometida por las distintas administraciones, pero ahora necesitamos la autorización formal de los propietarios», explicó el alcalde David Herrera. Además, añadió que «la constitución de la comunidad de vecinos es la herramienta que nos permitirá entrar en la urbanización para transformar estas viviendas».

Noticias relacionadas

Por su parte, el edil Andújar, subrayó que « no vamos a dejar solos a los vecinos en este proceso. El Ayuntamiento estará a su disposición para que este último requisito legal sea una realidad».