Los vecinos de Puerto del Rosario pueden realizar trámites municipales 24 horas
El Ayuntamiento activa un cajero autoservicio para acercar la Administración a la ciudadanía y permitir gestiones y consultas
La emisión de volantes de empadronamiento, certificados de viaje, consulta y pago de recibos, liquidaciones y deudas municipales, impresión de duplicados, acceso a la sede electrónica del Ayuntamiento y de otras administraciones, así como consultas tributarias. Estos son algunos de los trámites municipales que los vecinos de Puerto del Rosario pueden realizar durante las 24 horas del día en el cajero autoservicio que ha puesto en marcha el Consistorio capitalino. El dispositivo está ubicado en la calle Virgen del Rosario, junto a las oficinas de Atención al Ciudadano, espacio en el que ha quedado instalado este nuevo terminal exterior.
La iniciativa supone una herramienta innovadora que permitirá a vecinos y vecinas realizar gestiones de forma autónoma, ágil y sin necesidad de acudir a las dependencias municipales dentro del horario habitual de atención. La incorporación de este servicio municipal «supone un paso importante en la modernización de la administración local y en la implantación de soluciones digitales al servicio de la ciudadanía», apuntan desde el Consistorio de la capital de Fuerteventura.
Además, el cajero incorpora diferentes medidas de accesibilidad, entre ellas pantalla táctil, lector de DNI electrónico, sistema de voz sintetizada y teclado braille, garantizando un uso más cómodo e inclusivo para todas las personas.
El alcalde capitalino, David de Vera, señaló que con la puesta en marcha de este cajero autoservicio municipal «seguimos acercando la administración a la ciudadanía. Queremos ofrecer servicios útiles, rápidos y disponibles en cualquier momento, facilitando el día a día de nuestros vecinos y vecinas». Además, añadió que «con esta iniciativa se continúa incorporando soluciones innovadoras para una gestión más cercana, eficiente y adaptada a las necesidades reales del municipio».
Por su parte, la concejala de Nuevas Tecnologías, Rosa Rodríguez, destacó que «este nuevo equipamiento refleja la apuesta del Ayuntamiento por la transformación digital, con herramientas modernas que mejoran la atención pública y hacen más sencillos muchos trámites cotidianos».
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