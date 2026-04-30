Fuerteventura acoge el docudrama canario ‘Con siete estrellas verdes’

El Auditorio Insular de Fuerteventura acogerá el próximo 8 de mayo a las 20:30 horas la representación de ‘Con siete estrellas verdes’, una propuesta escénica de Escrig Producciones que llega como una de las citas culturales destacadas del mes en la isla. La entrada será gratuita, lo que convierte la función en una oportunidad atractiva para residentes y visitantes interesados en el teatro contemporáneo hecho en Canarias.

La obra se presenta como un espectáculo de autoficción que combina distintos lenguajes escénicos y narrativos. En ella confluyen el teatro documental, la conferencia performativa y el thriller político, en una puesta en escena diseñada para implicar al público y generar reflexión sobre cuestiones históricas, sociales y de identidad.

Una historia que parte del accidente de Los Rodeos de 1977

El punto de partida argumental de la obra es la historia de una joven canaria contratada para participar en una película sobre el accidente aéreo de Los Rodeos, ocurrido en Tenerife en 1977 y considerado uno de los mayores desastres de la aviación civil.

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Desde esa premisa, la representación abre diferentes líneas de análisis sobre cómo se construyen los relatos históricos y quién decide qué versión de los hechos permanece en la memoria colectiva. La función utiliza ese contexto para explorar cuestiones vinculadas al pasado y al presente de Canarias.