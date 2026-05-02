La Fiscalía pide nueve años de cárcel a un hombre por tratar de matar a otro en Puerto del Rosario

La Fiscalía solicita nueve años de cárcel para un hombre que apuñaló en dos ocasiones a otro en la madrugada del 23 de marzo de 2024, en la calle Almirante Lallermand 117, en el barrio de El Charco, en Puerto del Rosario, provocándole evisceración. El próximo día 7 de mayo será juzgado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por un presunto delito de tentativa de homicidio. El fiscal también interesa una multa de 25.850 euros para el acusado.

El procesado, mayor de edad y sin antecedentes penales, con la intención de acabar con la vida de otro hombre de 27 años, según se recoge en el escrito de conclusiones de la Fiscalía, sabedor de que con su conducta podría acabar con su vida, le cortó el abdomen con su navaja haciéndole dos cortes, siendo uno de ellos de tales dimensiones que provocó una evisceración, teniendo la víctima que sujetarse sus propias tripas, no llegando a producirse la muerte de la víctima porque fue asistido en su domicilio, sito en la dirección anteriormente indicada, por un indicativo sanitario medicalizado e intervenido de urgencia en el Hospital General Virgen de La Peña.

La víctima sufrió, a consecuencia de la agresión que comprometió su vida, una herida transversal de unos 17 centímetros , situada a un centímetro y medio por debajo del ombligo, con rotura completa de ambos rectos abdominales y evisceración de colon transverso, y hematoma por otra herida en HCI flanco izquierdo de unos tres centímetros, que requirieron para su sanidad tratamiento médico y quirúrgico y que tardaron en curar 73 días, de los cuales, dos fueron de ingreso hospitalario, 30 de tipo impeditivo y 41 de tipo no impeditivo, con secuelas, consistentes en una cicatriz con forma de T con longitudes de 10 y 14 centímetros la rama ascendente y transversal respectivamente, muy perceptible a simple vista.

A juicio de la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa. Por ello, demanda imponer al acusado la pena de nueve años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximarse a menos de 250 metros de la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro lugar que sea frecuentado por él durante 10 años; prohibición de establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación, o medio informático o evisceración durante 10 años; más las costas del proceso.

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El acusado, además, deberá indemnizar a la víctima con 2.950 euros por las lesiones y 22.900 euros por las secuelas.