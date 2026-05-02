Lola García: «La artesanía representa la identidad de un pueblo»

¿Cuáles son las líneas de trabajo prioritarias para el Cabildo de Fuerteventura?

El Cabildo de Fuerteventura trabaja desde la planificación con un objetivo claro: mejorar el bienestar de quienes vivimos en la Isla. En esta línea, nuestras prioridades están bien definidas. Apostamos por reforzar las políticas sociales y la atención a las personas, al tiempo que seguimos mejorando servicios básicos esenciales como las carreteras, el agua o el transporte. También ponemos especial atención en nuestra juventud. Queremos facilitar su acceso a todo tipo de estudios, acompañarles para que persigan sus sueños y por supuesto, que puedan tener la opción de realizar aquí su proyecto de vida. Al mismo tiempo, cuidamos lo que nos define. Protegemos nuestro paisaje, nuestro territorio y nuestra identidad como pueblo, preservando un legado único, tanto material como inmaterial. Porque conservar El Alma de la Isla, como recoge el eslogan impulsado desde Patrimonio Cultural, es también una forma de avanzar sin perder lo que somos.

¿A qué nos referimos, exactamente, con ‘El Alma de la Isla’?

Nos referimos con este lema al patrimonio de nuestra isla, tanto material como inmaterial. A esa esencia que nos hace únicos y nos define como pueblo. Somos lo que somos, y como somos, porque entre otros motivos, nos hemos construido en un territorio árido y extenso, donde nuestros antepasados levantaron un legado valioso que hoy nos corresponde cuidar y proteger; un legado que, además, ha dado forma a nuestro modo de vida y a nuestra identidad majorera. Ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos que hacer un esfuerzo especial por enseñar de dónde venimos, proteger y dar a conocer esa herencia ancestral. Al tener una población multicultural, donde el nativo es minoría, debemos concentrarnos en dar a conocer toda esa riqueza cultural a toda la población, para que la conozcan, la valoren y en consecuencia la protejan. Porque solamente desde el conocimiento y el respeto compartido podremos preservar lo que somos. De lo contrario, la isla de Fuerteventura correría el riesgo de dejar de ser Fuerteventura.

¿Este mismo compromiso se ve también reflejado con el sector artesano de Fuerteventura?

La artesanía es parte indiscutible de la identidad de un pueblo, y por lo tanto riqueza cultural que hay que proteger y transmitir de generación en generación, para que no se pierda ese conocimiento tan valioso. Además, constituye un sector estratégico de alto valor cultural, social y económico, por lo que, desde el Cabildo, articulamos un plan de ayudas que superan los 200.000 euros para la preservación de los oficios tradicionales, la transmisión de los conocimientos entre las nuevas generaciones y la creación de empleo vinculado a esta actividad. Esta financiación se dirige en ayudas a los artesanos, artesanas, asociaciones y los ayuntamientos. También, desde el programa EnRedArte desarrollamos formación continua durante todo el año con talleres innovadores, los cuales tiene cada vez más aceptación. Sin olvidar, por supuesto, los 100.000 euros que dirigimos a garantizar la Feria Insular de Artesanía. En definitiva, desde el Cabildo, concretamente desde el área de Artesanía y Comercio que dirige la consejera Lolina Negrín, apostamos por la formación, la divulgación, el apoyo a nuestros artesanos y artesanas, y por la colaboración e impulso de encuentros referentes, como la Feria Insular de Artesanía de Antigua, un espacio fundamental donde el público puede descubrir el potencial del sector en toda Canarias, y donde los profesionales comparten conocimiento, generan oportunidades y fortalecen la economía local.

¿Cuál será la presencia del Cabildo de Fuerteventura en la 37 Feria de Artesanía?

Desde hace tres años, hemos duplicado la financiación para llegar a esos 100.000 euros. Una financiación que, junto con el apoyo logístico, garantiza la celebración de una feria que es referente a nivel regional. Este año, el estand institucional del Cabildo estará dedicado a la sombrerería tradicional y desarrollaremos, además, la presentación del proyecto de inventario y catalogación de la obra del maestro ebanista José Melián Martín. Quisiera felicitar, también, a Bernhard Glauser, orfebre y joyero artesano que recibe el Premio Insular de Artesanía 2026. La Feria insular de Artesanía es fundamental para visibilizar el trabajo de nuestros artesanos y artesanas tradicionales, así como, así como fomentar el interés de los jóvenes en estos oficios para favorecer el relevo generacional. Por lo tanto, es interés de esta corporación seguir incrementando el apoyo de manera progresiva tal y como se merece una de las ferias más relevantes del sector a nivel regional.

En materia de juventud ¿Cómo se refleja el apoyo del Cabildo a los jóvenes de Fuerteventura?.

Los datos aseguran que somos el Cabildo que más apoya a su juventud. El que más invierte en becas y el que más líneas de ayudas al estudio ofrece. Tenemos la generación mejor preparada y debemos respaldar tanto a los estudiantes como a las familias que están detrás. Además, el Cabildo de Fuerteventura es el único que concede ayudas a alumnado de bachillerato y ESO, y se ha trabajado para ir adelantando cada vez más la apertura de la convocatoria. Como resultado, en el curso 2024/2025 se concedieron 4,6 millones de euros en las diferentes líneas de becas. La mayor inversión en becas de la historia del Cabildo. El apoyo a nuestros jóvenes se articula, también, en las ayudas que se destinan a proyectos juveniles impulsados por colectivos y ayuntamientos, el reconocido certamen Maxo Arte, así como la actividad del Centro Insular de Juventud, en las que participan asiduamente centenares de jóvenes, entre otras acciones. Lo tenemos claro, la savia joven es nuestro mayor valor, y tenemos la responsabilidad y la obligación de ayudarles a crecer como profesionales y como seres humanos. Son ellos y ellas los que luego garantizarán que el futuro responsable de la Isla.

¿Qué otras líneas dirige el Cabildo para apoyar la formación y el desarrollo profesional de las personas?

Desde el área de Cultura, destinamos ayudas dirigidas a los profesionales que trabajan en el ámbito de la cultura, que pueden recibir hasta 15.000 euros para el desarrollo de actividades y proyectos culturales. Otra de las líneas prioritarias son las ayudas que se conceden a emprendedores y pymes desde el área de Promoción Económica, habiéndose destinado 1,4 millones de euros este 2026. La formación es un pilar importante, no sólo con los conocidos planes de empleo, sino también desde Fuerteventura Film Commission con nuevos cursos este año que ya han sido presentados y toda la formación que se impulsa desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura, que ha llegado ya a más de 1.300 personas. Recientemente, hemos aprobado también un Plan Estratégico en materia de Nuevas Tecnologías, para seguir promoviendo la actividad de un sector emergente y que ha encontrado un importante nicho en Fuerteventura.

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